Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen
Na een lange revalidatie na een hernia is Tiesj Benoot bijna klaar om opnieuw te koersen. Dat zal hij wel pas over een maand doen in Zwitserland, eerst staat er nog een hoogtestage op het programma in de Sierra Nevada.

Operatie aan hernia hield Benoot maanden aan de kant

De overstap van Tiesj Benoot naar Decathlon-CMA CGM nam een stevige valse start. De 33-jarige Benoot deed in december al een verkeerde beweging in fitness, maar enkele weken later werd een hernia ontdekt. 

Op 17 februari werd bij Benoot een sekwester weggehaald ter hoogte van wervel S1 die tegen de zenuw duwde. Volgens Benoot een operatie van twee keer niets, die alles bij elkaar zo'n drie kwartier heeft geduurd.

Benoot in juni aan de start in de Ronde van Zwitserland

Het bezorgde Benoot een litteken van zo'n vier centimeter, maar ook wel een lange revalidatie. Hij zit al een tijdje weer op de fiets, maar Benoot heeft nog altijd geen koers gereden in 2026. Hij had dan ook een grote achterstand in te halen. 

Dat is ondertussen gebeurd en inmiddels is Benoot volgens Het Nieuwsblad en HLN op hoogtestage vertrokken naar de Sierra Nevada. Daar zal Benoot zich vervoegen bij enkele ploegmaats, onder meer kopman Paul Seixas. 

Als die hoogtestage goed verloopt, dan zal Benoot ook aan de start komen van de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Dat wordt voor Benoot ook een belangrijke test met het oog op de Tour de France. 

Haalt Benoot zijn tiende Tour de France op rij?

Daar hoopt Benoot voor het tiende jaar op rij aan de start te staan, om kopman Paul Seixas te ondersteunen in zijn eerste Tour de France. De jonge Fransman van 19 jaar mikt bij zijn debuut meteen op een goed eindklassement. 

Voor Benoot wordt het afwachten of hij klaar zal geraken om daar drie weken op topniveau te rijden. Als dat niet zou lukken, dan zal hij de Tour overslaan en mikken op het najaar, met nog enkele mooie wedstrijden. 

De Clasica San Sebastian, de Bretagne Classic, de Canadese GP's in Québec en Montreal en de Ronde van Lombardije zijn opties. Benoot hoopt ook op een selectie voor het WK in Montreal en/of het EK in Slovenië. 

