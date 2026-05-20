Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Jonas Vingegaard overtuigde niet in de lange en vlakke tijdrit in de Giro en dat zorgt voor twijfels, onder meer bij Geraint Thomas, Tom Dumoulin zag dan weer iets opvallend aan het materiaal van de Deen.

Dertiende op drie minuten van Filippo Ganna. Jonas Vingegaard werd vooraf in de top tien verwacht van de vlakke tijdrit van 42 kilometer in de Giro, maar had niet zijn beste dag. De Deen noemde het zelf dan ook "vreselijk".

In het klassement deed Vingegaard wel een goede zaak, want hij komt tot op 27 seconden van roze trui Eulalio. Het verschil met Felix Gall, die bergop de beste was na Vingegaard, is al bijna twee minuten.

Thomas twijfelt aan vorm van Vingegaard in de Giro

Toch zijn er twijfels over de Deen. "Ik had toch wel meer verwacht van Jonas", zegt Geraint Thomas, teammanager van Netcompany Ineos, dan ook in zijn podcast Watts Occuring. "Misschien is hij ziek geweest?"

Want voor Thomas is het niet de eerste keer dat Vingegaard niet overtuigd in de Giro. "Begrijp me niet verkeerd, want hij heeft twee bergritten gewonnen en heeft bergop iedereen geklopt, maar het was niet op het niveau van de voorbije jaren."

"Als hij op zijn best was geweest, was het gat met Gall groter geweest. Maar Gall is ook een stuk beter geworden. Vingegaard staat er nog altijd heel goed voor, al blijft een deel van me denken dat hij geen 100% is."



Wellicht is dat ook het geval, want Vingegaard wil pas in juli in topvorm zijn tijdens de Tour. De Deen probeert de Giro zo spaarzaam mogelijk te rijden en geen onnodige energie te verbruiken om de eindzege te pakken.

Dumoulin stelt zich vragen over materiaal van Vingegaard

Tom Dumoulin, ex-ploegmaat van Vingegaard, was dan ook verbaasd door het materiaal dat Vingegaard gebruikte. De Deen startte met een voorblad van 68, terwijl winnaar Ganna een kleiner model van 64 koos.

"Als je geen goede dag hebt en je rijdt niet hard genoeg, dan ga je ofwel te licht of te zwaar rijden. Ik denk niet dat Jonas dit nodig had", zei de Nederlander dan ook bij Kop over Kop. En dat kan Vingegaard wel tijd gekost hebben.

"Als je moet schakelen, dan sla je zomaar twee tandjes over en ga je te licht of te zwaar rijden", stelt de wereldkampioen tijdrijden van 2017 dan ook. "Als je met zo'n grote versnelling probeert te rijden, ligt de ketting links op de cassette."

"Het gevolg is dan dat je meer mechanische weerstand hebt dan je wil. Je wilt het liefst dat de ketting zo recht mogelijk ligt." Op het einde van de tijdrit had Vingegaard het ook steeds moeilijker en verloor hij veel tijd.

Blies Vingegaard zichzelf op in de tijdrit?

Van het tweede tussenpunt naar de finish zette hij slechts de 24ste tijd neer, van het derde tussenpunt naar de finish zelfs de 32ste tijd. Felix Gall, op papier een veel slechtere tijdrijder, was van tussen drie naar de finish 31ste.

Vingegaard reed dus zeker niet zijn beste tijdrit, maar heeft zich wellicht opblazen. De Deen was tiende bij het eerste tussenpunt, maar zakte daarna steeds verder weg en werd uiteindelijk maar 13de in de tijdrit.