'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

Lotto-Intermarché heeft al heel wat problemen gekend met zijn kopmannen Arnaud De Lie en Jarno Widar dit seizoen. Over iets minder dan een maand komen de twee wel aan de start van de Ronde van Zwitserland.

Arnaud De Lie aan de start in de Ronde van Zwitserland

Voor Arnaud De Lie is het al opnieuw een bewogen seizoen geweest. Hij werd tweede in een rit in Tirreno-Adriatico, sprintte naar de vierde plaats in In Flanders Fields en won de Famenne Ardenne Classic.

Er waren echter ook heel wat dieptepunten, in enkele Vlaamse klassiekers moest De Lie snel lossen uit het peloton. Het debuut van De Lie in de Giro viel ook in het water door stevige maagproblemen, De Lie gaf in de vierde etappe op.

Intussen is De Lie al begonnen aan zijn voorbereiding op de Tour de France, waar hij voor de derde keer op rij aan de start zal staan. Voor de Tour rijdt De Lie nog de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni).

Widar maakt rentree in Gippingen

Lotto-Intermarché zal in Zwitserland ook Jarno Widar aan de start brengen, dat meldt HLN. De 20-jarige Widar kwam sinds eind februari niet meer in actie, onder meer door een knieblessure die hij opliep door een val op training.

Widar moest daardoor de Ardennen missen, maar heeft er ondertussen wel al een hoogtestage opzitten. In de GP Gippingen zou op 14 juni zijn rentree maken, ook Maxim Van Gils en Thibau Nys worden aan de start verwacht.





Programma Jarno Widar

Net als De Lie zou ook Widar aan de start komen van de Ronde van Zwitserland, zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. De Tour staat nog niet op zijn programma, wel de Vuelta (22 augustus tot 13 september).

Daar zal Widar dan zijn debuut maken in een grote ronde, net als Thibau Nys. Ook Wout van Aert wordt er aan de start verwacht, hij zal zich dan klaarstomen voor het WK in Montreal. Widar moet wellicht hopen op het EK begin oktober in Slovenië.