Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel
Mathieu van der Poel wil nog altijd schitteren in het mountainbiken, ondanks mindere ervaringen de afgelopen jaren. Dit weekend komt Van der Poel echter nog niet in actie in het mountainbiken, ondanks een officiële aankondiging.
Alpecin-Premier ontkent deelname van Van der Poel
Het officiële account van de UCI Mountain Bike World Series bevestigde dinsdagavond de deelname van Mathieu van der Poel aan de wereldbekermanche mountainbiken in het Tsjechische Nove Mesto. Daar stond Van der Poel vorig jaar ook aan de start, bij een val liep hij toen een klein breukje in zijn pols op.
Bij Alpecin-Premier Tech weten ze echter van niets over de deelname van Van der Poel, dat meldt onder meer HLN. De Nederlander zou dit jaar wel nog wedstrijden op de mountainbike rijden, maar zeker niet dit weekend. Eind augustus zou Van der Poel willen deelnemen aan het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.
Mathieu van der Poel zorgt dan toch voor de verrassing
Mathieu van der Poel komt deze week wel degelijk aan de start van de wereldbekermanche mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto.
Dat heeft de organisatie dinsdag zelf bekend via haar sociale media. Nochtans verwachtte niemand dat de Nederlander van de partij zou zijn.
Vorig jaar liep Van der Poel er nog een breukje in de pols op, nadat hij twee keer ten val gekomen was. Het wordt zijn eerste koers na Parijs-Roubaix midden april van dit jaar.
Nove Mesto is de tweede wereldbekermanche in het mountainbiken. De openingswedstrijd werd in Zuid-Korea gereden.
— UCI MTB (@UCI_MTB) May 19, 2026
Van der Poel verklaarde onlangs in een interview met AS dat het nog altijd een doel van hem is om wereldkampioen mountainbike te worden. Dit betekent waarschijnlijk dat hij dit jaar aan de start zal staan van het WK mountainbiken. Van der Poel zette zo ook de deur open voor deelname aan mountainbikeraces in aanloop naar de Tour.
De Wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto zou dan een van de mogelijke opties zijn. Er wordt van 21 tot en met 24 mei gekoerst met de mountainbike in Tsjechië. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selectie bekendgemaakt van alle mountainbikers die daar in actie zullen komen. Daarbij geen spoor van Mathieu van der Poel.
Dit jaar wellicht geen Van der Poel in Nove Mesto
Over Van der Poel wordt met geen woord gerept door de KNWU. Alles wijst er dus op dat hij niet zal deelnemen in Nove Mesto, terwijl hij daar vorig jaar wel meedeed. Het werd toen geen succes: Van der Poel kwam twee keer ten val en liep een klein breukje in de pols op. Puck Pieterse doet bij de dames mee in Nove Mesto namens haar eigen team.
Van der Poel reed vorig jaar de Wereldbekers van Nove Mesto en Les Gets. Van der Poel trok vervolgens al heel vroeg naar Zwitserland om zich voor te bereiden op het WK in Crans Montana. Dat bleek niet het heilige scenario. Op het WK kende hij immers geen topdag en finishte hij als 29e. Tom Pidcock doet wellicht wel mee in Nove Mesto.
