Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

Ruben Van Gucht verruimt zijn tv-werk en stapt naast VRT ook over naar VTM GO+, waar hij een Tourprogramma voorbereidt dat voor discussie zorgt in de Vlaamse mediawereld.

Ruben Van Gucht niet langer exclusief bij VRT, maar ook bij VTM

De presentator breidt zijn samenwerking uit en werkt voortaan niet langer exclusief voor VRT. Hij tekende een traject bij VTM GO+, waar hij naast een wekelijkse formule ook een nieuw project voorbereidt.

Daarmee verschuift hij nadrukkelijk richting een breder mediaparcours binnen de commerciële zendergroep. De overstap past in een strategie waarbij bekende gezichten meerdere platformen combineren, zonder exclusiviteit als harde voorwaarde. Voor Van Gucht betekent het vooral meer creatieve ruimte en variatie in formats, met aandacht voor sport en livebeleving.

Tour de France-programma in concurrentie met Vive le Vélo

HUMO stelde vragen over de Tour-deal en de mogelijke concurrentie met Vive le Vélo. Van Gucht reageert daarop met een duidelijke nuancering. “Zo zou ik het niet zeggen. Mark en ik zijn televisiemakers genoeg om te beseffen dat willen concurreren met een instituut als 'Vive le Vélo' een verloren strijd zou zijn”, klinkt het.

Maar net omdat 'Vive le Vélo' al twintig jaar hetzelfde is biedt dat de kans om met een fris nieuw alternatief te komen. Hij benadrukt dat het eerder om vernieuwing dan pure concurrentie gaat en dat het format bewust anders wordt ingevuld voor het zomerse Tour-publiek.

Wielerclub Wattage verhuist mee

Wielerclub Wattage verhuist mee naar VTM en zorgt voor spanning bij VRT. De openbare omroep reageert niet op vragen rond de overstap, terwijl het spreekverbod van de CEO nog altijd geldt. Bij VTM heerst tevredenheid over de komst van Van Gucht.





Tja, als de VRT niet wil dat ik voor andere zenders dit soort programma's maak, hadden ze dat in mijn contract moeten opnemen, of via een vergoeding afdekken. Dat geldt trouwens ook voor de andere leden van de podcast: de VRT had zoiets perfect kunnen stipuleren. Achteraf moet niemand daarover komen klagen”, voegt Van Gucht er met een flinke sneer aan toe.

Content director Annick Bongers van VTM is blij met de komst van Van Gucht. Volgens VTM past zijn stijl perfect binnen VTM GO+ dat inzet op uitgesproken persoonlijkheden en frisse formats die afwijken van klassieke televisie en ruimte laten voor eigen mening en experiment maakt indruk.