Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

Ruben Van Gucht verruimt zijn tv-werk en stapt naast VRT ook over naar VTM GO+, waar hij een Tourprogramma voorbereidt dat voor discussie zorgt in de Vlaamse mediawereld.

Ruben Van Gucht niet langer exclusief bij VRT, maar ook bij VTM

De presentator breidt zijn samenwerking uit en werkt voortaan niet langer exclusief voor VRT. Hij tekende een traject bij VTM GO+, waar hij naast een wekelijkse formule ook een nieuw project voorbereidt.

Daarmee verschuift hij nadrukkelijk richting een breder mediaparcours binnen de commerciële zendergroep. De overstap past in een strategie waarbij bekende gezichten meerdere platformen combineren, zonder exclusiviteit als harde voorwaarde. Voor Van Gucht betekent het vooral meer creatieve ruimte en variatie in formats, met aandacht voor sport en livebeleving.

Tour de France-programma in concurrentie met Vive le Vélo

HUMO stelde vragen over de Tour-deal en de mogelijke concurrentie met Vive le Vélo. Van Gucht reageert daarop met een duidelijke nuancering. “Zo zou ik het niet zeggen. Mark en ik zijn televisiemakers genoeg om te beseffen dat willen concurreren met een instituut als 'Vive le Vélo' een verloren strijd zou zijn”, klinkt het.

Maar net omdat 'Vive le Vélo' al twintig jaar hetzelfde is biedt dat de kans om met een fris nieuw alternatief te komen. Hij benadrukt dat het eerder om vernieuwing dan pure concurrentie gaat en dat het format bewust anders wordt ingevuld voor het zomerse Tour-publiek.

Wielerclub Wattage verhuist mee

Wielerclub Wattage verhuist mee naar VTM en zorgt voor spanning bij VRT. De openbare omroep reageert niet op vragen rond de overstap, terwijl het spreekverbod van de CEO nog altijd geldt. Bij VTM heerst tevredenheid over de komst van Van Gucht.

Tja, als de VRT niet wil dat ik voor andere zenders dit soort programma's maak, hadden ze dat in mijn contract moeten opnemen, of via een vergoeding afdekken. Dat geldt trouwens ook voor de andere leden van de podcast: de VRT had zoiets perfect kunnen stipuleren. Achteraf moet niemand daarover komen klagen”, voegt Van Gucht er met een flinke sneer aan toe.

Content director Annick Bongers van VTM is blij met de komst van Van Gucht. Volgens VTM past zijn stijl perfect binnen VTM GO+ dat inzet op uitgesproken persoonlijkheden en frisse formats die afwijken van klassieke televisie en ruimte laten voor eigen mening en experiment maakt indruk.

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière Opinie

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

