📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Harry Hudson (18), de wereldkampioen op de weg bij de junioren, is op training aangereden door een motor. De Brit liep daarbij een breuk op aan een wervel en staat even aan de kant.

Renners die aangereden worden op training, het blijft schering en inslag. Eind april overleed in Ronse nog de 21-jarige belofte Milan Bral na een botsing met een auto op training. Bral overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 

Harry Hudson, de wereldkampioen bij de junioren, had meer geluk. De 18-jarige Brit van Lidl-Trek Future Racing werd in de buurt van Girona aangereden op training door een motor, dat meldt hij zelf op zijn sociale media. 

"Ruim een ​​week geleden werd ik tijdens een training in Girona op een afdaling aangereden door een motor en kwam ik behoorlijk hard ten val", schrijft Hudson bij een foto vanuit het ziekenhuis.

"Na 24 uur mocht ik naar huis, maar helaas bleek ik een compressiefractuur in mijn T8-wervel te hebben opgelopen. Ik ben nu thuis aan het herstellen." Hudson staat dus een tijdje aan de kant. 

Gilbert wenst Hudson goed herstel toe

"De voorbij week was erg zwaar, maar de steun en hulp die ik heb gekregen van Lidl-Trek, Trinity, maar ook de reactie van andere fietsers meteen na het ongeluk, was ongelofelijk."

Ex-wereldkampioen Philippe Gilbert stak Hudson al een hart onder de riem. "Ik wens je een goed herstel toe! Neem de tijd, je bent jong en hebt nog alle tijd om (sterker) terug te komen", besloot Gilbert nog. 

Wereldkampioen bij de junioren, nu eerste jaar belofte

Hudson werd vorig jaar in Kigali wereldkampioen bij de junioren na een solo van 36 kilometer. Dit jaar rijdt hij bij de beloften, maar heeft hij het wat moeilijker. In À travers les Hautes Fagnes werd hij onlangs wel nog tiende. 

In de Flèche Ardennaise, zijn laatste koers waar hij aan de start stond, moest Hudson tevreden zijn met deen 18de plaats. Waar en wanneer de Brit weer zal kunnen koersen, is voorlopig nog niet duidelijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Philippe Gilbert

Meer nieuws

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

09:35
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

08:50
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

08:05
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

07:00
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

20:00
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19:00
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

18:30
Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

Opvallend nieuws over Mathieu van der Poel

17:45
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

17:26
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

16:30
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

14:30
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

13:00
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

12:00
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

11:20
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

10:40
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

19/05
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

19/05
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05
🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

🎥 Naesen moest brandjes blussen en zakt door de grond na opmerking van Campenaerts

18/05
Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

Red Bull denkt reden te weten voor zeer verrassende wending en heeft meteen grote vrees

18/05
Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

Trainer Van Aert spreekt over probleem Vingegaard: "Uit den treure getest, buitenwereld maakt meer heisa"

18/05
Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

Zonneveld slaat terug na zware uithaal van Bruyneel: "Hilarisch, met alles wat hij verneukt heeft"

18/05
Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière Opinie

Van Aert pakte exact een jaar geleden misschien wel een van de belangrijkste zeges uit zijn carrière

18/05
Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

Vingegaard raakt niet uitgepraat over Campenaerts en gaat ver met gigantisch compliment

18/05
Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

Prachtige doorbraak en een mooie bonus: winnende Belgen Merlier en Van Kerckhove reageren

18/05
Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

Geen meesterknecht voor Pogacar in de Tour? Dit kan een opsteker voor Evenepoel zijn

18/05
Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

Op de bon geslingerd: Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) deze keer de Giro-Belg die een boete krijgt

18/05
Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

Na bekentenis Campenaerts: Visma vrijgepleit, maar zéér groot tijdverlies voor Vingegaard voorspeld

18/05
Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

Dubbele reden om te vieren: Edward Theuns en Lien Crapoen hebben heuglijk nieuws

18/05
🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

🎥 Ontsnapt Red Bull aan hommeles omdat Campenaerts klassementsman kraakt? "Hij is wijzer"

18/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Tadej Pogacar Remco Evenepoel Victor Campenaerts Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Filippo Ganna Toon Aerts Jai Hindley Thijs Zonneveld Roger De Vlaeminck Egan Bernal Simon Yates Felix Gall Bjarne Riis Tom Dumoulin Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved