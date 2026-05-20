📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

Harry Hudson (18), de wereldkampioen op de weg bij de junioren, is op training aangereden door een motor. De Brit liep daarbij een breuk op aan een wervel en staat even aan de kant.

Renners die aangereden worden op training, het blijft schering en inslag. Eind april overleed in Ronse nog de 21-jarige belofte Milan Bral na een botsing met een auto op training. Bral overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Harry Hudson, de wereldkampioen bij de junioren, had meer geluk. De 18-jarige Brit van Lidl-Trek Future Racing werd in de buurt van Girona aangereden op training door een motor, dat meldt hij zelf op zijn sociale media.

"Ruim een ​​week geleden werd ik tijdens een training in Girona op een afdaling aangereden door een motor en kwam ik behoorlijk hard ten val", schrijft Hudson bij een foto vanuit het ziekenhuis.

"Na 24 uur mocht ik naar huis, maar helaas bleek ik een compressiefractuur in mijn T8-wervel te hebben opgelopen. Ik ben nu thuis aan het herstellen." Hudson staat dus een tijdje aan de kant.

Gilbert wenst Hudson goed herstel toe

"De voorbij week was erg zwaar, maar de steun en hulp die ik heb gekregen van Lidl-Trek, Trinity, maar ook de reactie van andere fietsers meteen na het ongeluk, was ongelofelijk."





Ex-wereldkampioen Philippe Gilbert stak Hudson al een hart onder de riem. "Ik wens je een goed herstel toe! Neem de tijd, je bent jong en hebt nog alle tijd om (sterker) terug te komen", besloot Gilbert nog.

Wereldkampioen bij de junioren, nu eerste jaar belofte

Hudson werd vorig jaar in Kigali wereldkampioen bij de junioren na een solo van 36 kilometer. Dit jaar rijdt hij bij de beloften, maar heeft hij het wat moeilijker. In À travers les Hautes Fagnes werd hij onlangs wel nog tiende.

In de Flèche Ardennaise, zijn laatste koers waar hij aan de start stond, moest Hudson tevreden zijn met deen 18de plaats. Waar en wanneer de Brit weer zal kunnen koersen, is voorlopig nog niet duidelijk.