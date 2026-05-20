"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

Heel wat renners kregen al een boete in de Giro, Victor Campenaerts is zelfs al twee keer op de bon geslingerd. Ook Oliver Naesen hing er al aan en dat voor plassen tijdens de koers, het was zelfs zijn eerste boete ooit.

Het peloton in de Giro is in de ban van plasbidons. Renners zouden door urineren in een bidon, omdat er vaak te weinig tijd is tijdens de koers om te stoppen of omdat er te veel volk langs de kant van de weg staat.

Jury van de Giro waarschuwt bidonplassers

De organisatie van de Giro kwam dan ook met een opvallend statement op de rustdag. "Uit respect voor het imago van de wielersport en de Giro d’Italia informeren de organisatie en de commissie alle wielrenners dat het absoluut verboden is om in een bidon te urineren en deze vervolgens weg te gooien."

Enkele Belgische renners, onder meer Oliver Naesen, wijzen naar Victor Campenaerts. Tijdens de Tour van 2024 werd Campenaerts al met de helikopter gefilmd toen hij aan het plassen was in een bidon.

Oliver Naesen kreeg eerste boete ooit in de Giro

Oliver Naesen zelf kreeg in de Giro ook al een boete voor “onbetamelijk of ongepast gedrag (met name zich uitkleden of in het openbaar plassen bij de start of finish of tijdens de wedstrijd) en schade aan het imago van de sport."

"De enige boete die ik ooit in mijn carrière heb gekregen", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad. Hij moet 180 euro betalen, maar die boetes worden bij Decathlon-CMA CGM opgeteld en dan afgetrokken van het totale prijzengeld van de ploeg.





Naesen was samen met Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) zo'n drie kilometer voor de officiële start nog gaan plassen, waar niemand stond. Maar de jury had gevraagd dat iedereen in het peloton zou zitten bij het geven van de officiële start, zodat er niet gewacht moet worden.

"Maar een jurylid - een oud-ploegleider nota bene - had het gezien en heeft ons tot voorbeeld gesteld. Het zij zo", stelt Naesen nog. Hij kreeg dus een boete, maar veel zal hij daar dus niet van moeten betalen.