Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Jonas Vingegaard moet nog twee zware bergritten in de Giro overleven, maar is zonder problemen op weg naar de eindzege. De Deen vindt dat hij beter is geworden dan vorig jaar, maar bij UAE Team Emirates-XRG zien ze niets abnormaal.

Een voorsprong van vier minuten op eerste achtervolger Gall, dat moet voor Vingegaard meer dan volstaan om voor het eerst de Giro te winnen. De Deen zal met vertrouwen aan de start van de Tour kunnen komen.

Tadej Pogacar zal daar nog altijd zijn grootste uitdager zijn. De voorbije twee jaar moest Vingegaard telkens tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement, door de Giro hoopt hij de Sloveen het vuur aan de schenen te leggen.

Vingegaard beter dan ooit naar de Tour?

"Ik rijd op een heel hoog niveau in deze Giro en ik hoop nog iets beter te kunnen worden. Daarom zijn we hier, al is de Giro winnen uiteraard ook een doel. Pogacar wordt de grote concurrent in de Tour, we zullen er alles aan doen om hem te kloppen", zei Vingegaard bij Marca.

"Maar ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet." Vingegaard gaf onlangs al toe dat hij zich eindelijk weer helemaal hersteld voelt van zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland in 2024.

UAE Team Emirates-XRG niet onder de indruk van Vingegaard

Bij UAE Team Emirates-XRG vallen ze niet achterover van de prestaties van Vingegaard in de Giro. "Dit komt volledig overeen met wat hij vooraf hadden gedacht, hij was de uitgesproken favoriet", zegt sportief manager Joxean 'Matxin' Fernandez bij Domestique.





"We zien de Vingegaard die we hadden verwacht, ik denk niet dat hij iemand heeft verrast. Hij domineert de Giro, maar doet dat wel op een conservatieve manier. Met andere woorden, hij probeert zijn inspanning te minimaliseren en zijn prestaties te maximaliseren."

"En hij doet dat openlijk, zodat hij de Tour kan halen zonder al te veel werk te hebben verzet of al te diep te zijn gegaan", stelde Matxin nog. Want Pogacar zal de Giro niet in zijn benen hebben, hij werkt op dit moment een hoogtestage af.