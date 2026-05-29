Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Paul Magnier heeft de paarse trui in de Giro opnieuw veroverd. De Franse kopman van Soudal Quick-Step boekte een onverwachte zege in de 18de etappe en ligt zo opnieuw in polepositie.

Met een achterstand van 12 punten begon Paul Magnier aan de 18de etappe van de Giro. Bij de tussensprint pakte Narvaez ook nog een extra puntje, waardoor het een steeds moeilijkere opdracht werd voor Magnier om de paarse puntentrui nog te pakken.

Narvaez werd bedreiging voor puntentrui Magnier

Magnier had twee weken lang de paarse trui gedragen, maar door drie ritzeges en nog enkele keren te scoren bij tussensprints, was Jhonatan Narvaez plots een stevige uitdager en zelfs een bedreiging geworden voor de kopman van Soudal Quick-Step.

De 18de etappe leek er ook een te worden voor vluchters of een sprint van een groepje zonder sprinters door de Muro di Ca' del Poggio (1,1 km aan gemiddeld 11,3%) die op zo'n 10 kilometer van de streep lag. Punten scoren aan de streep zou voor Magnier moeilijk zijn.

Sprinters zoals onder meer Milan en iets verder ook Magnier begonnen echter vooraan aan de beklimming en konden zo in een tweede groepje op korte afstand bovenkomen. In de laatste kilometers konden ze nog terugkeren en toch sprinten voor de zege.

Onverwachte zege van Magnier levert hem weer paarse trui op

Magnier won dankzij een fantastische lead-out van Stuyven en pakte de volle buit van 50 punten aan de streep, Narvaez werd pas 18de en pakte geen punten. Daardoor heeft Magnier nu weer een geruststellende voorsprong heeft van 37 punten op Narvaez en kan de paarse trui hem bijna niet meer ontsnappen.



Ook bij Soudal Quick-Step hadden ze er niet meer op gerekend. "We zeiden dat we het gingen laten varen en dat we gewoon gingen proberen om in Rome de rit te winnen, en dan is het volledig omgedraaid", zegt Stuyven bij Sporza.

Magnier moet zware bergritten nog overleven

Voor Magnier wordt het nu zaak om de twee zware bergritten met een aankomst bergop, waar Narvaez geen punten zal pakken, te overleven om zondag in Rome nog een laatste keer te kunnen sprinten voor de overwinning.

Makkelijk wordt dat zeker niet, vooral de koninginnenrit van vrijdag is bijzonder zwaar met zo'n 5.000 hoogtemeters in een etappe van 151 kilometer. De tijdslimiet in de Giro is wel ruim, een probleem zou het niet mogen worden.