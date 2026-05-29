Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Daan Soete is nog steeds crosser, maar focust zich steeds meer op het gravelen. Hij legt uit waarom.

Daan Soete heeft nog een contract tot februari 2027 bij Ridley Racing Team, maar verkeert in dat team in een vreemde situatie. Onze landgenoot laat het niet aan zijn hart komen en focust zich ondertussen steeds meer op het gravelen. Zo staat hij dit weekend voor het tweede opeenvolgende jaar aan de start van Unbound Gravel, de belangrijkste gravelkoers ter wereld.

Het begon steeds zwaarder te worden

In gesprek met WielerFlits verklaart Soete zijn (gedeeltelijke) overstap naar het gravelen. "Ik ben iemand die altijd zoekt naar nieuwe dingen", vertelt hij. "In de zomer kon ik mij altijd goed uitleven in het mountainbiken."

"De cross is in Vlaanderen nog altijd de meest populaire offroad sport, maar ik merkte dat ik al sinds de nieuwelingen op dezelfde parcoursen reed. Het begon steeds zwaarder te worden en ik zag in de cross eerder achteruitgang dan vooruitgang, ook qua verloning en contracten."

Volgens Soete gaat het ook niet goed met het veldrijden. "Achter de vijf besten, die wel nog correct betaald worden, zit een grote groep die zelf veel kosten moet maken. Reizen naar een wereldbeker betaal je zelf en de startgelden zijn achteruit gegaan. Voor renners is het moeilijker geworden in de cross."

Een trein waar hij op moest springen

"Met gravel merkte ik dat er een trein was waar ik op moest springen, en dat lag mij wel", gaat hij verder. "Ik heb er niet lang over getwijfeld om daar meer mijn pijlen op te richten. Ik denk dat er in deze sport nog heel veel progressie zit en zie dat nog wel groeien."





"Mijn toekomst ligt toch meer in het gravelen", denkt hij. "Ik heb een beetje alle off-road sporten kunnen doen, ook op de weg, dus qua kennis van materiaal heb ik veel opgestoken. Na mijn carrière wil ik daar verder in gaan en die kennis gebruiken in dienst van een mooie ploeg."

Toptienplaats

Soete eindigde vorig jaar dertiende in Unbound Gravel, maar mikt deze keer naar eigen zeggen op een toptienplaats. Hij wil beter doen dan bij zijn eerste deelname. Het is uitkijken of hij daar ook in zal slagen.