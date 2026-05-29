"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

Remco Evenepoel weet nu al waar hij dit seizoen op zal worden afgerekend. Dat zal vooral de Tour de France zijn en in het bijzonder zijn atypische voorbereiding.

Begin deze maand kondigde Evenepoel aan dat hij Criterium du Dauphiné - zeg maar Tour Auvergne-Rhône-Alpes - zou rijden en bijgevolg niet deelneemt aan een rittenkoers in aanloop naar de Tour de France. Deze opvallende keuze zindert weken later nog altijd na. Niet voor niets gaf ploegleider Patxi Vila er een interview over.

Door voor zo’n uitgesproken andere aanpak te kiezen, is dit ook waar naar gekeken zal worden, ongeacht het resultaat. Het kan positief of negatief worden geïnterpreteerd, maar zijn voorbereiding zal als dé verklaring voor de uitkomst van Evenepoels Tour worden beschouwd. Hij probeert iets wat niemand hem heeft voorgedaan.

Mogelijk 68 dagen zonder koers voor Remco

In de veronderstelling dat hij ook geen BK-wegrit rijdt, zal hij bij de Grand Départ in Barcelona 68 dagen niet gekoerst hebben. Bij VELO benadrukken ze dat geen enkele winnaar van de Tour de France ooit zo’n lange onderbreking vlak voor de Tour heeft genomen. Speelt Evenepoel straks iets historisch klaar door op deze manier de Tour te winnen?

Weinigen verwachten het, maar stel je voor dat het toch lukt. Dan zullen ongetwijfeld andere renners dit in de volgende jaren ook proberen. Evenepoel zou dan een echte trendsetter worden, een voorbeeld dat anderen volgen. Draait het voor hem slecht uit, dan zal de buitenwereld met een beschuldigende vinger wijzen naar zijn voorbereiding.



Toch zijn er redenen die dit op zijn minst als een goed idee doen lijken. Evenepoel draagt overal torenhoge verwachtingen met zich mee en legt de lat bovendien zelf hoog. Zijn klimprestaties waren dit voorjaar echter minder overtuigend dan die van ploegmaat Florian Lipowitz, waardoor de verwachtingen meer naar de Duitser kantelen.

Evenepoel als underdog?

Daar komt nog bij dat er sowieso veel scepsis zal zijn rond Evenepoels wedstrijdloze voorbereiding. De optelsom van die factoren kan betekenen dat hij, in plaats van onder zware druk te staan, als een soort underdog naar de Tour kan toeleven. Dat kan positief uitwerken als hij meteen sterk presteert na een lang trainingsblok.

Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe gelooft duidelijk dat dit het geval zal zijn, anders zou het team hier niet voor kiezen. Als Evenepoel straks een indrukwekkend Tour-begin kent, zal de concurrentie dit toeschrijven aan zijn unieke aanloop. Het biedt hem dus de mogelijkheid om psychologisch invloed uit te oefenen op enkele tegenstanders.

Evenepoel kan de toon zetten in Spanje

Of die het bij het juiste eind hebben, staat hier volledig los van. Die eerste indruk wordt op mentaal vlak cruciaal. Ze zal vooral ontstaan tijdens de tweede en derde dag op Spaanse bodem, vóór de transfer naar Frankrijk. Over een tijdspanne van drie weken valt er echter weinig te camoufleren en komen de sterksten naar boven.

Door iets te doen wat nog niemand hem heeft voorgedaan, speelt Evenepoel hoog spel. Het zal aan zijn eigen niveau liggen of dit als een domme of geniale zet wordt beschouwd. Zelfs als zijn niveau goed is, wordt verwacht dat minstens twee renners nog beter zullen zijn. Als Remco toch stunt, doet hij dat op een ongeziene manier.