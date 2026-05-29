Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster



Sandrine Tas heeft niet lang moeten wachten op haar eerste zege als profrenster. Onze landgenote van Lotto-Intermarché was vandaag de beste in de eerste rit in de Ronde van Bretagne voor vrouwen.



