Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster
Sandrine Tas heeft niet lang moeten wachten op haar eerste zege als profrenster. Onze landgenote van Lotto-Intermarché was vandaag de beste in de eerste rit in de Ronde van Bretagne voor vrouwen.
Tas (30) was tot voor kort nog actief als schaatster. Op het ijs pakte ze eerder dit jaar maar net naast een medaille op de Olympische Winterspelen. Korte daarna maakte ze de overstap naar het profwielrennen, en met succes.
Tas beleefde een bescheiden debuut met de 57ste plaats in de Waalse Pijl, waarna ze twee toptienplaatsen liet noteren. Maar vandaag was het raak.
Tas was de beste in de eerste rit van de Ronde van Bretagne. Ze toonde zich de snelste in de sprint van een omvangrijke en klopte Amalie Dideriksen en Hélène Hesters. Een knappe prestatie van onze landgenote, die haar draai in het peloton steeds beter lijkt te vinden.
Zo'n twee maanden geleden greep Sandrine Tas (30) nog nipt naast een medaille op de 5.000m schaatsen op de Olympische Winterspelen, woensdag stond ze aan de start van de Waalse Pijl. Het was haar debuut voor Lotto-Intermarché.
Laatste vijf kilometer Waalse Pijl te zwaar voor Tas
Voor Tas was haar debuut in de Waalse Pijl, waarin ze 57ste werd op ruim drie minuten van Vollering, al een droom. Een goed resultaat was dan ook nog niet haar doel, Tas was vooral blij met het gevoel op de fiets.
"Ik ben zo trots op hoe ik gereden heb", zegt ze bij HLN. "De hele dag zat ik goed mee in de juiste groepjes, maar de laatste vijf kilometer waren er te veel aan: ik heb de finish gehaald en dat was het hoofddoel."
Tas zal ervaring opdoen in kleinere koersen
De lange inspanning van het koersen, daar moet Tas de komende weken nog wat aan wennen. In het schaatsen moest ze amper zo'n zes à zeven minuten voluit gaan, koersen is een inspanning van enkele uren.
Daarom zal Tas nu ook wat kleinere wedstrijden rijden om ook ervaring in het peloton op te doen. Daarna droomt ze wel opnieuw van de grootste koersen. "Ik wil overal aan de start staan en hopelijk een goede finale rijden."
