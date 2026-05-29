Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng staat nog altijd aan de kant na zijn valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad. De Zwitser moet nog altijd geduld hebben om terug te keren, maar mag wel al opnieuw buiten trainen met de fiets.

Stefan Küng ging in de Omloop zwaar tegen de grond. De diagnose was zwaar: de Zwitser liep een gebroken dijbeen op. Daarmee zag hij het voorjaar van zijn eerste seizoen bij Tudor Pro Cycling Team meteen in het water vallen. Küng had een operatie nodig en stond voor een lang herstel.

Drie maanden later

Bijna exact drie maanden later komt de tijdritspecialist met een update op Instagram. "We zijn nu elf weken na mijn val in de Omloop Het Nieuwsblad", zegt Küng. "Mijn revalidatie verloopt goed. Of zoals mijn fysiotherapeut zegt: 'zo goed als mogelijk'."

"Als atleet wil je altijd dat het sneller gaat", weet Küng. "Ik ben blij dat ik al een aantal weken buiten kan trainen. Mijn carrière heeft me één ding geleerd: je kunt niet veranderen waar je bent en wat je doet. In plaats van altijd te denken aan wat had kunnen zijn, moet je aan de positieve kant van de zaken denken."

Küng blijft hard werken

"Volgende week heb ik nog een check-up bij chirurg, waar ik normaal groen licht moet krijgen om opnieuw met volledige belasting te trainen en sprintjes te trekken. En dan zullen we zien wat de tijdlijn is. We blijven hard werken om weer 100% fit te worden."

Het is dus nog niet meteen duidelijk wanneer we Küng precies terug mogen verwachten in het peloton. De Zwitser kwam dit seizoen enkel in actie in de Trofeo Ses Salines en de Ronde van de Algarve. Daarna volgde zijn val in de Omloop Het Nieuwsblad.





Specialist tegen de klok

Küng is een grote naam en staat vooral bekend als een specialist tegen de klok. Hij won in zijn carrière al een pak tijdritten en werd twee keer Europees kampioen tijdrijden. Hij reed jarenlang voor het Franse Groupama-FDJ, maar rijdt sinds dit jaar in dienst van het Zwitserse Tudor Pro Cycling team.