Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

In de Ronde van het Baskenland maakte Belgisch kampioene Justine Ghekiere twee weken geleden haar comeback. Vanaf zaterdag rijdt Ghekiere de negendaagse Giro voor vrouwen.

Het is bijna juni, maar Justine Ghekiere heeft nog maar tien koersdagen afgewerkt in 2026. In Milaan-Sanremo moest ze midden maart opgeven na een valpartij, maar ze werd snel weer aan de start van een koers verwacht.

Na lange tijd toch wervelbreuk gevonden bij Ghekiere

Volgens de eerste berichten van haar ploeg AG Insurance-Soudal had Ghekiere een gekneusd stuitje en enkele schaafwonden, maar liep ze geen ernstige blessures op. Maar op stage had Ghekiere te veel pijn om te kunnen trainen.

Op een MRI scan werd er echter geen breuk gevonden, niets dat de hevige pijn van Ghekiere kon verklaren. Ze begon dan ook te twijfelen aan zichzelf, maar enkele weken later kwam er dan toch duidelijkheid.

Er werd door een andere specialist een breuk gevonden in haar S3-wervel, een wervel in het heiligbeen. Voor Ghekiere een geruststelling, maar daardoor moest ze wel een kruis maken over alle klassiekers in België.

Mentaal moeilijke periode voor Ghekiere

"Mentaal was dat een heel lastige periode", geeft Ghekiere toe bij Het Nieuwsblad. Door haar blessure kon Ghekiere haar Belgische trui ook bijna niet tonen. "Nu heb ik nog altijd geen koers in België kunnen rijden met die trui."





Intussen kan Ghekiere wel weer koersen. Ze maakte haar rentree in de Ronde van het Baskenland (15 tot 17 mei). Uitblinken deed Ghekiere er nog niet, ze eindigde op de 52ste plaats in het eindklassement.

Niet meer dan logisch volgens Ghekiere, want ze had voor de Ronde van het Baskenland nog geen drie dagen na elkaar kunnen trainen. Dat lukte daarna wel, ze haalt nu de waarden die ze wil halen.

Wat zijn de doelen van Ghekiere in de Giro?

Zaterdag staat Ghekiere aan de start van de Giro (30 mei tot 7 juni), maar ze start wel zonder grote ambities. "Ik wil die negen ritten gewoon pijnvrij kunnen uitrijden en tijdens de koers geleidelijk naar mijn topniveau toegroeien."

Ghekiere heeft een vrije rol gekregen van haar ploeg, maar de ritten zijn niet in haar voordeel. Het is vlak of steil bergop. Ghekiere zal dan ook vooral kopvrouw Zigart helpen aan een goed klassement, maar wil in twee etappes toch een resultaat proberen te rijden.