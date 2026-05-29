Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Jeroen Deheegher
Victor Campenaerts heeft in de Giro een nieuwe boete gekregen. Ook witte trui Afonso Eulalio werd op de bon geslingerd en kreeg zelfs een gele kaart aangesmeerd.

De Giro ging drie weken geleden van start in het Bulgaarse Nessebar, maar sindsdien heeft Victor Campenaerts ook drie boetes gekregen van de wedstrijdjury. Twee keer voor plassen op een ongepaste plaats. 

In de 18de etappe van de Giro kreeg Campenaerts zijn derde boete in de Giro, nu voor een plakbidon. Van de jury kreeg Campenaerts een boete van 200 Zwitserse frank gepresenteerd. 

Zijn ploegmaat Bart Lemmen kreeg een stevigere boete. De Nederlander gooide afval weg buiten de bevoorradingszone en kreeg daarvoor een boete van 500 Zwitserse frank. 

Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie

Witte trui Afonso Eulalio liet zich in de finale zien door twee keer aan te vallen, maar telkens zonder succes. In het begin van de etappe kwam de Portugees ook ten val en moest even achtervolgen. 

Na de etappe kreeg Eulalio dan weer een gele kaart van de jury omdat hij een verboden positie had aangenomen op de fiets. De Nederlander Van Schip werd onlangs nog uit de Tour of Hellas gezet omdat hij een verboden positie had aangenomen op de fiets. 

Twee ploegleiders van NSN en Bahrain Victorious kregen nog een boete van 200 Zwitserse frank voor het niet opvolgen van instructies van de jury.

