Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Remco Evenepoel bereidt zich met een hoogtestage in Spanje voor op de Tour de France en zal daardoor lange tijd niet koersen. Ploegleider Patxi Vila komt met uitleg over die lange periode van afwezigheid van Remco Evenepoel.

Sinds zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik op 26 april stond Remco Evenepoel niet meer aan de start van een koers. De dubbele olympische kampioen is zich met een hoogtestage aan het voorbereiden op de Tour de France.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) werd van zijn programma geschrapt en voor de start van de Tour op 4 juli zal Evenepoel wellicht enkel nog het Belgisch kampioenschap op de weg rijden op 28 juni.

Ploegleider legt aanpak met Evenepoel uit

Tussen Luik-Bastenaken-Luik en het BK op de weg zal Evenepoel zo twee maanden niet gekoerst hebben. "We hebben al gezien dat Remco een heel hoog niveau kan bereiken, zonder voorbereidingskoersen te rijden", zegt ploegleider Patxi Vila bij La Dernière Heure.

"We geloven in dit plan en richten ons vol op de Tour. Deze aanpak zou hem in staat moeten stellen om meer ontspannen en in betere vorm aan de start in Barcelona te komen", gaat Vila verder. "We willen hem tot op de millimeter nauwkeurig voorbereiden op de Tour."

Evenepoel werkt nu al lange trainingen af tijdens zijn hoogtestage in de Sierra Nevada en heeft nog iets meer dan een maand om zich klaar te stomen voor de start van de Tour op 4 juli, waar op dag één een ploegentijdrit van 19 kilometer op het programma staat.



"Lange duurtrainingen vormen de basis, in de komende weken gaan we meer specifiek werk verrichten. Ook in de bergen, bij zeer hoge intensiteit, moet hij gaan presteren", besluit Vila nog.

Programma Remco Evenepoel

Eerder verklapte sportief manager Zak Dempster al dat Evenepoel na zijn hoogtestage in de Sierra Nevada, die bijna afgerond is, kort daarna zal vertrekken naar Isola 2000 voor een nieuwe hoogtestage.

Die hoogtestage zal Evenepoel combineren met verkenningen van ritten van de Tour, onder meer de aankomst van de 18de etappe in Orcières Merlette (7 km aan gemiddeld 6,8%) kan Evenepoel gaan verkennen.