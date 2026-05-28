Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree
Foto: © photonews
Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!
Het is misschien een ultieme kans voor heel wat Belgische renners om zich te tonen vandaag. In de Giro staat de achttiende rit naar Pieve di Soligo vooral bekend als de rit over de befaamde 'Muro'. Het werd echter toch een sprint, met een goede afloop voor Soudal Quick-Step en Magnier.
Johansen wint proloog Boucles de la Mayenne
Ook later op de avond moesten er nog wielrenners aan de bak, want in Boucles de la Mayenne stond een proloog in Laval op het programma van 5,4 kilometer. In deze proloog maakte Olav Kooij zijn rentree nadat een virale infectie hem maandenlang ervan weerhield om voor zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA CGM in actie te komen.
Toen de laatste renners van het startpodium reden had Cosnefroy de snelste tijd. Drie man ging nog sneller: de Deen Johansen, de Zweed Söderqvist en de Australiër Chamberlain. Johansen won de proloog, met een seconde voorsprong op Söderqvist. De renner van UAE Team Emirates-XRG is zo meteen ook de eerste leider in de Boucles de la Mayenne.
Magnier wint Giro-rit met dank aan sterke Stuyven
Het peloton hield de vluchters de hele tijd onder schot: Geens bleef nog als laatste over. De 'Muro' uit de finale was dus de scherprechter: op de top scheidde een groepje met Vingegaard zich af, waarna Kulset en Eulalio nog een sprong maakten. Het was echter tevergeefs, want het kwam tot een complete hergroepering, waardoor de sprinters nog een onverhoopte kans krijgen.
Así la llegada de Magnier en la etapa 18 #Giroditalia pic.twitter.com/MRVjUr3GyU— DeportesVM (@DeportesVMLuis) May 28, 2026
Stuyven leverde een fantastische lead-out uit het boekje, waarna Magnier gezwind overnam en het probleemloos afmaakte in de sprint. De Fransman neemt meteen ook de puntentrui weer over en behaalt zijn derde ritzege uit de Giro. Zambanini en Milan moesten genoegen nemen met de tweede en de derde plaats.
Van Kerckhove behoudt leiderstrui in Frankrijk, Geens in Giro-ontsnapping
In Frankrijk is de tweede rit in de Alpes Isère Tour reeds verreden. Een helling in de laatste vijf kilometer schudde het klassement behoorlijk door elkaar. In Bourgoin-Jailleu kwam er een fotofinish aan te pas om duidelijk te maken wie de sprint won in een groep van een kleine dertig man. De Fransman Lambert Wetzel was de snelste. De Zwitser Darbellay en de Deen Oxenberg maakten de top drie compleet. Er eindigden twee Belgen in de top tien: Bert Bolle werd vierde en Matteo Vanhuffel zevende. Matisse Van Kerckhove zat ook in die eerste groep en blijft dus leider.
Ondertussen wordt er op het hoogste niveau gekoerst in de Giro. Verrassend genoeg is er geen grote ontsnapping vertrokken in de zeventiende rit, maar Jonas Geens van Alpecin-Premier Tech is wel een van de vier aanvallers. Achter hen lijkt vooral Lidl-Trek te willen controleren in dienst van Ciccone, die dan in de finale op de 'Muro' zijn sprong moet maken.
100 km to go. 4 riders (the right number) in the breakaway and there are again 2 Poltis like on Milan stage: Bais and Mifsud plus Geens and Shaw. Lidl-Trek chasing behind, probably for Ciccone so just 1:15 minute advantage. Go breakaway!#GirodItalia pic.twitter.com/9XWBd4phW1— Mihai Simion (@faustocoppi60) May 28, 2026
Toon Aerts verkondigde bij Sporza aan de start er klaar voor te zijn. "Gisteren was een kans en vandaag een grote kans om vooraan in de finale mee te doen. Het blijft wel een vraagteken wat het peloton gaat beslissen. Gaat er een grote groep vertrekken of is het een kleine groep en wordt er gecontroleerd? Als er een grote groep vertrekt, probeer ik er bij te zijn."
Aerts wil er echter niet al zijn kaarten op inzetten. Als het niet lukt om mee te glippen, is er nog niets verloren voor de veldrijder. "Anders hoop ik te kunnen sprinten in een uitgedund peloton. Ik houd me koest tot de eerste klim, om daar eventueel mee te springen. Anders is het alles op de finale", verkondigt de man die tweede finishte in Novi Ligure.
Stuyven bevreesd voor vroege klim
Van Jasper Stuyven weten we dat hij al lang jaagt op nog eens een ritzege in den grote ronde. "Het is een etappe die me moet liggen. Er zal veel afhangen van de start. De klim na twintig kilometer is niet per se in mijn voordeel om makkelijk mee te springen. Voorts is het op papier een mooie etappe." In de finale is het wel nog die 'Muro' als laatste hindernis.
"De 'muur' is een steile puist, steiler dan de Poggio. Eerst proberen mee te zijn." Bij Cycling Pro Net kwam ook Alec Segaert aan het woord en werd hij gevraagd naar zijn meest ideale scenario. "Het scenario dat ik wil zien is dat ik over de meet kom met mijn handen in de lucht. Het zal weer een hard gevecht worden voor de ontsnapping."
Segaert won al een keertje
Lees ook... Minder druk, meer resultaat: Stuyven de gelauwerde man na sterk staaltje Wolfpack van Soudal Quick-Step›
Segaert gaat ervan uit dat de vlucht voorop blijft. En wat met die 'Muro'? "Ik zal zien wat de benen zeggen in de finale. Je kunt het een Vlaamse helling noemen, maar dan wat langer en steiler." Segaert heeft al een zege op zak in deze Giro. Aerts werd dus al een keer tweede, hetzelfde geldt voor Stuyven.
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief