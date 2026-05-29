Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Jeroen Deheegher
Wie worden de ploegmaats van Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de Tour de France? Heel wat renners van Red Bull-BORA-hansgrohe zijn op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada en ook Primoz Roglic is daar aanwezig.

Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG hebben de acht renners die wellicht de Tour zullen rijden al enkele maanden geleden bekendgemaakt, maar Red Bull-BORA-hansgrohe doet er erg geheimzinnig over. 

De Duitse ploeg maakte enkel al bekend dat Remco Evenepoel en Florian Lipowitz het kopmanschap zullen delen in de Tour, maar nog niet wie hun zes ploegmaats zullen worden tussen 4 en 26 juli. 

Evenepoel met Belgische ploegmaats op hoogtestage

In de Sierra Nevada zijn kopmannen Evenepoel en Lipowitz op dit moment op hoogtestage met onder meer Maxim Van Gils, Jan Tratnik en Gianni Vermeersch. De twee Belgen zouden kans maken op een selectie voor de Tour. 

"Het is niet zeker dat zij allemaal aan de start van de Tour zullen staan", zegt ploegleider Patxi Vila bij La Dernière Heure. "Er sluiten binnenkort nog andere renners aan bij de stage."

Dat zijn onder meer Mattia Cattaneo, Mick van Dijke, Gianni Moscon en Daniel Felipe Martinez. Ook Jai Hindley en Nico Denz, die op dit moment nog de Giro rijden, zouden de Tour nog kunnen rijden. 

Roglic ook aanwezig op hoogtestage

Een opvallende aanwezige is echter ook Primoz Roglic. De Sloveen rijdt dit jaar enkel de Vuelta (22 augustus tot 13 september) als grote ronde, maar rijdt ook nog de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Daarvoor stoomt de Sloveen zich nu klaar. 

Een deelname aan de Tour van Roglic lijkt echter uitgesloten, de Sloveen is geen ideale knecht voor een kopman. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe hebben ze voor Evenepoel en Lipowitz genoeg renners nodig om hen te ondersteunen. 

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

09:00
