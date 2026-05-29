Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Terwijl alle ogen gericht zijn op de Giro, werd er vandaag ook gekoerst in de Boucles de la Mayenne. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) was daar de beste.

Na de proloog van gisteren stond vandaag de eerste rit in lijn gepland. We kregen daarin een ontsnapping van vijf man. De sprintersploegen lieten niet begaan en haalden de kopgroep terug.

Olav Kooij juicht

We gingen naar een oplopende massaspurt en daarin was Olav Kooij de beste. De Nederlander haalde het voor Alessio Magagnotti (Red Bull) en Anthony Turgis (TotalEnergies). Mad Pedersen (Lid-Trek) leek mee te gaan doen om de zege, maar strandde uiteindelijk nog op de zevende plaats.

Première victoire pour Olav Kooij sous les couleurs de Decathlon CMA CGM !



Kooij had maandenlang af te rekenen met een virale infectie en rijdt in Frankrijk pas zijn eerste koersen van het jaar. De Nederlander was dan ook enorm blij met zijn zege.





Kooij bedankt zijn ploeg

"Soms moet je er gewoon in geloven", wordt Kooij geciteerd door WielerFlits. "Ik moet mijn ploeg bedanken. Mijn ploeggenoten geloofden dat ik hier een goede uitslag kon behalen. Ze deden geweldig werk. Voor mij is het heel mooi om na al die maanden zo terug te komen."

"Iedereen verwachtte een sprint, dus we wisten allemaal dat de laatste bocht heel belangrijk was", ging hij verder. "We hadden een goed plan met het team. Toen ik de finish zag, dacht ik: ik moet gewoon sprinten en kijken hoe ver ik kom."

Eerste zege voor Decathlon CMA CGM Team

"De laatste jaren reed ik altijd om te winnen, maar vandaag ging het meer om genieten van het feit dat ik weer terug ben in het peloton, na zo’n lange periode zonder wedstrijden. Ik wilde gewoon genieten en doen wat ik het liefst doe."

Kooij ruilde Visma-Lease a Bike recent in voor Decathlon CMA CGM Team. Daar tekende hij een contract tot eind 2028 en boekt hij nu dus zijn eerste zege na enkele moeilijke maanden. Morgen staat de derde (heuvelachtige) rit op het programma in de Boucles de la Mayenne.