Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Annemiek van Vleuten is een van de beste wielrensters ooit. Het succes van de Nederlandse kwam echter met een schaduwkant.

Van Vleuten is een naam als een klok in het vrouwenwielrennen. De voormalige renster heeft een palmares om u tegen te zeggen en won één keer de Tour, vier keer de Giro en drie keer de Vuelta.

Van Vleuten getuigt over stalkers

Ze werd ook twee keer wereldkampioene en won de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik elk twee keer. En dat is nog maar een greep uit de erelijst van de Nederlandse legende, die er eind 2023 mee ophield.

In De Perstribune op NPO Radio 1 vertelde Van Vleuten echter over een zwarte pagina in haar carrière. "Ik had meerdere stalkers", wordt ze geciteerd door In de Leiderstrui. "Wat ze deden? Ongevraagd dingen opsturen. Soms via mijn moeder, omdat mijn adres niet bekend was."

Tot het einde van haar carrière

"Of telkens weer opduiken bij wedstrijden, terwijl ik meerdere keren had gevraagd om daarmee te stoppen. Ook post sturen waar ik helemaal niet op zat te wachten. Dat soort dingen", voegde ze toe.



"Eigenlijk duurde het wel tot einde van mijn carrière. Gelukkig is het nu afgelopen", aldus de 43-jarige Van Vleuten, die haar carrière afsloot in dienst van het Spaanse Movistar Team. Daarvoor reed ze ook voor onder meer Mitchelton-Scott en Rabobank-Liv Woman Cycling Team.