Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Tadej Pogacar is dé dominante factor van de laatste jaren in het internationale wielrennen. Jonathan Vaughters komt nu met een opvallend voorstel om de koers opnieuw spannender te maken.

Pogacar wint dit seizoen bijna overal waar hij aan de start komt. Zo zegevierde hij in Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van Romandië won hij vier van de zes ritten en het eindklassement. Enkel in Parijs-Roubaix werd hij geklopt.

Jonathan Vaughters spreekt

Een indrukwekkende prestatie van de Sloveen, maar wel een die vragen doet rijzen over de spanning in de koers. Daarover buigt Jonathan Vaughters, ploegbaas van EF Education-EasyPost en EF Education-Oatly, zich op het Instagram-account van Team EF Coaching.

"Ik weet niet of de Pogacar noodzakelijk goed is voor de sport, maar het is zeer interessant", zegt Vaughters. Een "salary cap", zoals in de Amerikaanse NFL, zou volgens hem de oplossing kunnen zijn om opnieuw wat meer spankracht in de koers te krijgen.

Alsof Pogacar voor Cofidis rijdt

"Pogacar kan dan nog altijd zijn 10 miljoen euro per jaar verdienen, maar de rest van het team zou dan het minimum verdienen. Alsof Pogacar voor Cofidis rijdt", zegt Vaughters.

"Dan hebben we een interessante koers en ben ik nieuwsgierig naar wie er gaat winnen", aldus Vaughters. "Nu hebben we de sterkste renner in het sterkste team, waardoor het iets te voorspelbaar wordt."





Dominantie in de Tour?

Pogacar wil zijn dominantie binnenkort nog wat meer in de verf zetten in de Ronde van Frankrijk. Hij kan dit jaar zijn vijfde eindzege pakken in La Grande Boucle en zich zo bij een select groepje voegen. Enkel Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain deden hem dat ooit voor.

Jonas Vingegaard hoopt daar echter een stokje voor te steken. De Deen mikt zelf op een derde eindzege en is momenteel op weg om de Giro te winnen. We lijken ons zo opnieuw te mogen opmaken voor een titanenduel tussen de twee.