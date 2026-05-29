CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

Jasper Stuyven was opnieuw heel belangrijk voor Soudal Quick-Step en zorgde met een geweldige lead-out voor een derde ritzege van Paul Magnier in de Giro. CEO Jurgen Foré haalt zo nogmaals zijn gram met de transfer van de 34-jarige Stuyven.

Bij Lidl-Trek zullen ze in deze Giro wellicht al enkele keren gevloekt hebben dat Jasper Stuyven na twaalf jaar niet meer bij hen in de ploeg rijdt. Magnier won dankzij Stuyven zijn derde rit in de Giro, Milan won nog geen enkele keer.

Goed voorjaar en uitstekende Giro van Stuyven

Stuyven werd door de valpartij in de zesde etappe in Napels zelf al eens tweede, in de twaalfde etappe sprintte hij naar de vijfde plaats en in de dertiende etappe strandde hij vanuit de vlucht op de derde plaats.

De Giro die Stuyven rijdt, is de bevestiging van zijn sterke voorjaar. Stuyven werd zevende in Milaan-Sanremo, zesde in de Ronde van Vlaanderen en de kers op de taart was zijn derde plaats in Parijs-Roubaix.

Bij Soudal Quick-Step zijn ze uiteraard erg tevreden van de eerste maanden van Stuyven bij The Wolfpack. CEO Jurgen Foré bewijst de critici dan weer ongelijk met zijn contract van drie seizoenen voor Stuyven.

Foré haalt zijn gram met transfer van Stuyven

"Over die transfer werd afgelopen winter een beetje meewarig gedaan", zegt Foré bij Het Nieuwsblad. Want wat zou Stuyven op zijn leeftijd nog kunnen betekenen voor een ploeg als Soudal Quick-Step?



Het antwoord is veel en volgens Foré is dat niet onlogisch. Hij denkt dat Stuyven voor het eerst een omkadering heeft die hij als leider van een ploeg nodig heeft. Omgekeerd is Stuyven ook erg veeleisend en professioneel.

Stuyven is leider die Soudal Quick-Step nodig had

Foré leerde Stuyven vorig jaar beter kennen na Gent-Wevelgem, toen ze bij hem thuis een lang gesprek hadden. Hij geraakte gecharmeerd door Stuyven en zag een renner die nog veel ambities en dromen had.

En daarvoor wilde Stuyven ook het vertrouwde nest van Lidl-Trek na twaalf jaar verlaten. Voor Soudal Quick-Step was de ervaren Stuyven dan weer exact wat The Wolfpack nodig had voor zijn jonge ploeg.

"Dan heb je nood aan een ervaren renner die ook met de benen toont hoe het moet, maar die zich ook wil ontfermen over die jonge talenten", stelt Foré. En dat doet hij ook uitstekend in de Giro met de twaalf jaar jongere Magnier.

Stuyven vangt met UCI-punten vertrek van Evenepoel op

Op het vlak van UCI-punten is Stuyven ook een belangrijke meerwaarde voor Soudal Quick-Step. Dit jaar verzamelde Stuyven al 1.517 UCI-punten, Magnier is tweede met 978 UCI-punten, Zana is derde met 655 UCI-punten en Merlier vierde met 548 UCI-punten.

Door het vertrek van Remco Evenepoel, die vorig jaar goed was voor meer dan 4.000 UCI-punten en in 2024 zelfs voor meer dan 6.000 UCI-punten, moest Soudal Quick-Step dat stevige verlies ook opvangen.

Stuyven doet dat voorlopig grotendeels en zorgt ervoor dat Soudal Quick-Step op de 7de plaats staat in 2026 op de UCI-ranking, zonder zijn UCI-punten zou The Wolfpack pas rond de 13de plaats staan en zou de kloof met degradatiezone klein zijn.