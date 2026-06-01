Na harde kritiek op UCI: Beyen, Boonen en Bakelants laten ander geluid horen, argument ploeg Wiebes klopt niet

De exit van Lorena Wiebes in de Giro d'Italia Women blijft nazinderen. Analisten Tom Boonen, Jan Bakelants en Ine Beyen hebben er ook hun mening over gevormd. Voor zover dat mogelijk is, want het blijft zoeken naar de exacte informatie.

Het veroorzaakte verbazing dat de UCI een renster naar huis zou sturen omdat een fiets 20 gram te licht zou wegen. "Schandalig", noemde Marijn de Vries het. In de VRT-uitzending van de derde rit van de Giro liet Ine Beyen dan weer een ander licht schijnen op de zaak. "Soms wordt ook gezegd dat het om tweehonderd gram ging."

"Er doen verschillende verhalen de ronde", legt Beyen uit waarom het moeilijk is om precies te oordelen. "Ze zouden bereid zijn geweest om op verzoek van de ploeg de meting opnieuw te doen in de vrachtwagen van de ploeg, maar werden toen toch teruggefloten door iemand van hogerop." Nog zo'n verwarrend aspect van het verhaal.

Boonen en Bakelants vonden tijdstraf juister

Ruben Van Gucht meldde dat het ter sprake kwam op het Wattage Festival. "Tom Boonen en Jan Bakelants stelden dat je niet van de grens van 6,8 kilo kan afwijken. Ze vonden een tijdstraf allebei gepaster. Maar dan zouden ploegen en renners kunnen nadenken of ze bereid zijn een tijdstraf van tien seconden te slikken voor minder gewicht."

Mét update: Wiebes reed in Gent-Wevelgem met een dubbel voorblad en in de Giro met een enkel voorblad. https://t.co/N6Lx0EaBUy — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) June 1, 2026

SD Worx-Protime stelde dat Wiebes het hele seizoen met dezelfde fiets reed, met de insinuatie dat de afstelling steeds hetzelfde was. Dat klopt niet. "Wiebes reed nu met een enkel voorblad. Als je foto's bekijkt, zie je dat ze dit voorjaar met een dubbel voorblad reed", aldus Beyen. "Daar komt dan ook een voorderailleur aan te pas."



Lees ook... De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"›

Vreemd argument van SD Worx-Protime

Dit kan een verschil geven van ongeveer 250 gram. "Je zou er toch vanuitgaan dat de ploeg daar rekening mee houdt." Het is opvallend dat SD Worx-Protime juist dit argument aanhaalt. "Dan is het een beetje jammer dat je dat argument gebruikt", concludeert Van Gucht.