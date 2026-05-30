"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

Paul Magnier won voor Soudal Quick-Step al drie ritten in de Giro, maar Jasper Stuyven is toch de uitblinker dit seizoen bij The Wolfpack. En dat heeft ook Patrick Lefevere al vastgesteld.

Jasper Stuyven ruilde afgelopen winter na twaalf jaar Lidl-Trek voor Soudal Quick-Step. Op het moment van zijn transfer was Stuyven al 33 jaar, maar toch tekende hij nog een verbintenis voor drie seizoenen bij The Wolfpack.

Stuyven grote meerwaarde voor Soudal Quick-Step

Daar werden toch vragen bij gesteld, vooral omdat Stuyven toch een stevig contract kreeg. In het voorjaar bewees Stuyven echter al zijn meerwaarde met een zevende plaats in Milaan-Sanremo, een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een derde plaats in Parijs-Roubaix.

Ook in de Giro doet Stuyven het bijzonder goed. Zelf eindigde hij al drie keer in de top vijf en hij had ook een groot aandeel in de drie ritzeges van Paul Magnier. Vooral bij zijn derde ritzege had Magnier veel te danken aan Stuyven.

Lefevere had twijfels, maar is helemaal overtuigd van Stuyven

Patrick Lefevere had ook zijn twijfels bij de transfer van Stuyven, maar is intussen ook helemaal overtuigd. Hij vindt Stuyven dan ook de transfer van het jaar. "En dat heb ik hem ook zelf gezegd", stelt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere was ook drie dagen aanwezig in de Giro en stelde niet alleen vast hoe Stuyven niet alleen tijdens de koers belangrijk is voor Soudal Quick-Step, maar ook ervoor en erna. Als oudste van de ploeg deelt hij zijn ervaringen met zijn ploegmaats.





Stuyven speelt bepalende rol voor The Wolfpack

Zo wijst hij hen onder meer op fouten en gedraagt hij zich volgens Lefevere ook altijd als een superprof. "Hij is met alles bezig en dat is niet de indruk die ik vroeger had van Jasper", geeft Lefevere dan ook eerlijk toe.

En dat helpt ook bij het vormen van The Wolfpack. De renners van Soudal Quick-Step in de Giro hangen sterk aan elkaar en daar heeft Stuyven volgens Lefevere een bepalende rol in gespeeld. En dat zal hij de komende weken blijven doen.

Stuyven zal na de Giro ook de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) en de Tour de France (4 tot 26 juli) rijden. Daar zal Stuyven niet voor Paul Magnier moeten werken, maar wel voor Tim Merlier.