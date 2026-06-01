Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

Een van de topploegen moest in de loop van de Giro best wat kritiek incasseren. Ook Oliver Naesen is niet onder de indruk van Lidl-Trek, dat volgens de Belgische renner cohesie lijkt te missen.

Inmiddels is de Giro helemaal afgelopen, maar voor aanvang van de laatste etappe verscheen Naesen nog eens voor de camera van Eurosport en werd hem gevraagd naar de kanshebbers voor de laatste ritzege. Toen de naam van Jonathan Milan vermeld werd, kwam de eerlijke mening van Naesen over Lidl-Trek prompt naar buiten.

"Het is los zand", oordeelt Naesen scherp over Lidl-Trek. De ploeg kreeg in deze Giro al kritiek omdat het moeilijk de goede balans kon vinden tussen de ambities van Giulio Ciccone om ritzeges te behalen en het bergklassement te winnen en de ambities van Derek Gee-West in het algemeen klassement. Er zat anders nog meer in.

Lidl-Trek mist Stuyven

In de sprints had Milan tot aan de slotdag niet gewonnen. "Ze missen Jasper Stuyven, dat zie je", meent Naesen. Stuyven imponeerde bij Soudal Quick-Step in deze Giro met zijn werk als lead-out voor Magnier. Ironisch genoeg moest Stuyven eind vorig jaar weg bij Lidl-Trek en maakte hij dus de overstap naar Soudal Quick-Step.

Dat laat bij Lidl-Trek dus zijn sporen na. "Er is een gebrek aan maturiteit. Ik vind dat dit gebrek er tout court is in heel de ploeg." Je zou je kunnen afvragen hoe het zou verlopen zijn als Stuyven bij Lidl-Trek koerste en Consonni bij Soudal Quick-Step. Dan had Milan misschien een rit meer gewonnen en Magnier mogelijk een rit minder.

Milan wint toch nog op laatste Giro-dag

Lees ook... Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"›

Dan had het misschien 2-2 gestaan tussen hen beiden op het einde van de Giro in plaats van 3-1 en was het veel minder duidelijk wie de snelste sprinter was. Overigens haalde Milan alsnog zijn slag thuis door de slotetappe te winnen. Op dat vlak had Naesen het dus niet bij het juiste eind.