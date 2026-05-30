Opinie "Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Hoe vaak hebben we niet gezien dat Wout van Aert voor Jonas Vingegaard de kastanjes uit het vuur haalde in de Tour? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend: om dat te begrijpen, hoef je alleen maar naar Lidl-Trek in de Giro te kijken.

Het hoeft misschien niet te verbazen dat het er in twee verschillende ploegen anders aan toegaat. Het verschil is echter zo opvallend dat het moeilijk is om de vergelijking niet te maken. Giulio Ciccone irriteerde zich in de negentiende rit van de Giro zo erg aan Movistar-renner Rubio dat hij in de afdaling prompt voor de aanval koos.

We zien in het hedendaagse wielrennen niet vaak meer dat een aanval puur gebaseerd is op adrenaline en emotie. Meestal zijn het weloverwogen tactische keuzes. Renners als Mathieu van der Poel koersen eerder op instinct en het aanvoelen van de koers, maar aanvallen vanuit een negatieve emotie? Dat komt nauwelijks voor.

Ciccone vond het tactisch wél slim

Ciccone vond na afloop van de rit dat zijn aanval ook zijn ploegmaat Derek Gee-West in de kaart speelde, omdat die dan in zijn wiel kon volgen. De Italiaan was daarbij zowat de enige die zo dacht Gee-West hoefde zelf weinig werk te doen, maar idealer was geweest dat Ciccone in de groep bleef en daar op kop had gereden.

Als Ciccone het tempo omhoog had gebracht, had Gee-West mogelijk nog meer tijd kunnen pakken op klassementsrenners als Thymen Arensman en Jai Hindley. Dan had de Canadees wellicht een podiumplaats kunnen behalen. Nu moet hij genoegen nemen met plek vijf, want Ciccone rijdt ook in de Giro met de ambitie om ritten te winnen.

Gelijkaardige rol als Van Aert

Hij vervult daarmee min of meer de rol die Wout van Aert tijdens de Tour vaak vertolkt bij Visma-Lease a Bike. Ook bij Ciccone krijgt een renner in de ploeg van een klassementsman de ruimte om voor eigen succes te gaan. Alleen is het bij Van Aert veel beter afgelijnd in welke ritten hij zijn kans mag wagen, en hij zal nooit aarzelen om voor Vingegaard te werken.

Toegegeven: Ciccone en Van Aert hebben niet helemaal hetzelfde profiel. Ciccone is meer een klimmer, maar Van Aert heeft op zijn best ook reeds grootse dingen in de bergen laat zien. Heeft Ciccone ooit al Tadej Pogacar doen kraken in het hooggebergte, zoals Van Aert op de Hautacam in 2022? Neen. Het contrast is groot.

Verklaring voor koersgedrag Ciccone

Misschien ligt een deel van de verklaring ook bij dat verschil in profiel. Ciccone denkt bij bergritten aan zijn eigen kansen, terwijl Van Aert zich volledig richt op het klassement. De prioriteit moet bij het klassement liggen, als hiervoor gouden zaken te doen zijn. Als Van Aert het niveau had, deed hij altijd alles om Vingegaard te laten winnen.

Het mag in Denemarken ook eens doordringen bij Trine Hansen en Bjarne Riis dat dit niet vanzelfsprekend is in elke ploeg. De enige afspraak die bij Lidl-Trek lijkt te bestaan, is dat Gee-West en Ciccone niet voor elkaar op kop rijden. Ronduit opvallend is hoe anders Lidl-Trek opereert in vergelijking met Visma-Lease a Bike.

Nieuwste reacties
