Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Lorena Wiebes leek zaterdag de perfecte start van de Giro Donne te beleven, maar enkele uren na haar ritzege sloeg het succes om in een grote teleurstelling.

Droomstart in Ravenna

De Nederlandse kampioene van SD Worx-Protime sprintte overtuigend naar de overwinning in de openingsetappe van de Ronde van Italië voor vrouwen. Dankzij die zege mocht Wiebes ook de eerste roze leiderstrui van deze editie aantrekken. Haar overwinning leek een bevestiging van haar sterke vorm.

Controle na de finish

Na afloop van de etappe voerde de wedstrijdjury echter een technische controle uit. Daarbij werd vastgesteld dat de fiets van Wiebes niet voldeed aan de geldende UCI-reglementen. Volgens de organisatie was het gebruikte materiaal lichter dan toegestaan.

In een officieel persbericht staat het al volgt weergegeven. “Lorena Wiebes is uitgesloten uit de Giro wegens een overtreding van artikel 2.12.007 – 2.2.”

Opvallende diskwalificatie

Een diskwalificatie vanwege een te lichte fiets komt zelden voor op het hoogste niveau. De internationale wielerunie hanteert een minimumgewicht voor wedstrijdfietsen om ervoor te zorgen dat alle deelnemers onder dezelfde voorwaarden koersen. Omdat de fiets van Wiebes niet aan die eis voldeed, besloot de jury haar uit de uitslag te schrappen.

Nieuwe draagster van het roze

SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes
De gevolgen zijn aanzienlijk. Wiebes verliest niet alleen haar ritzege, maar ook de roze leiderstrui. Die gaat nu naar de Italiaanse Elisa Balsamo van Lidl-Trek, die oorspronkelijk als tweede eindigde in de massasprint in Ravenna. Wat een feestelijke openingsdag had moeten worden voor Wiebes, eindigde zo in een van de opvallendste diskwalificaties van de laatste jaren. Ze mag zondag niet meer starten in de Giro

