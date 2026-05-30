Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Jonas Vingegaard heeft met een vijfde ritzege nog maar eens uitgehaald in de Giro. De Deen moest door een mindere dag van enkele ploegmaats wel improviseren en vroeg aanvallen.

Op de voorlaatste dag stond er een zesde en laatste aankomst bergop op het programma. Jonas Vingegaard had er al vier gewonnen, Sepp Kuss won vrijdag nog de koninginnenrit. Visma-Lease a Bike wilde er nog zes op zes van maken.

Onverwachte lange solo van Vingegaard

Vingegaard rondde het werk van zijn ploeg nog maar eens af en pakte zijn vijfde ritzege in de Giro. Dat deed de Deen met een solo van 10,5 kilometer, al was dat niet helemaal voorzien. Dat moest hij achteraf toegeven.

"We moesten improviseren", lachte Vingegaard. "Sepp (Kuss, nvdr.) had niet zijn beste dag, maar Bart Lemmen deed het geweldig. Het plan was om iets later aan te vallen, maar dat plan moesten we dus aanpassen en dus heb ik vroeger aangevallen."

"Ik wil zo veel mogelijk winnen, dus zijn we er nog een keer vol voor gegaan. We zijn echt all-in voor de etappe gegaan, de jongens hebben fantastisch werk geleverd. Zelf had ik ook een geweldige dag."

Vingegaard wil genieten in Rome van roze trui

Met iets meer dan een minuut voorsprong won Vingegaard zijn vijfde etappe in de Giro, de Deen kan met een comfortabele voorsprong van meer dan een minuut aan de slotrit in Rome beginnen. Wat verwacht Vingegaard zondag nog?



"Wellicht wordt het een sprint, maar een vlucht kan het ook weer halen. Je weet het nooit." Dat gebeurde vorige week al in Milaan in de 15de etappe, toen bleef een groepje vluchters op een lokaal circuit uit de greep van het peloton.

"Ik wil zo veel mogelijk genieten van die dag, maar dat zullen we vanavond ook nog doen. Maar er staat wel nog een verplaatsing naar Rome op het programma." De renners gaan met het vliegtuig naar de Italiaanse hoofdstad, de slotrit gaat zondag pas om 15u45 van start.