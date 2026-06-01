Opinie "De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Mogen we ons opmaken voor een spannende tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard deze zomer? De voortekenen zijn positief, ook al spreken de laatste edities van de Tour de France dat tegen. Dit jaar lijkt de hoop op spanning geen utopie.

Pogacar domineerde in de laatste twee edities, met een voorsprong van respectievelijk ruim zes minuten in 2024 en ruim vier minuten in 2025. Dat is niet bepaald wat je een spannende strijd noemt. In 2023 was het overigens ook niet spannend: Vingegaard smeerde Pogacar toen zeven minuten aan, maar de wereld is sindsdien veranderd.

Pogacar doet tegenwoordig niet meer aan zelfoverschatting. Hij heeft zijn niveau sindsdien nog eens drastisch omhoog getrokken, is al bijna drie seizoenen superdominant het hele jaar door en moet op zijn 27ste zowat op de top van zijn kunnen zitten. Het positieve nieuws voor het wielrennen: de tweede beste ronderenner is ook in topvorm.

Voorbereiding Vingegaard verloopt vlekkeloos

Toen Vingegaard in 2022 en 2023 de Tour won, was dat deels het gevolg van een goede voorbereiding. Met de voorbereiding van dit seizoen is alleszins niets mis. Vingegaard heeft nog geen voet verkeerd gezet (op de tijdrit in de Giro na). Hij behaalde vijf ritzeges in diezelfde Giro, schijnbaar zonder zichzelf te moeten uitwringen.

Vingegaard is in de loop van de Giro gegroeid zoals hij voor ogen had. Herinnert u zich nog dat Gall op de slotkilometers van de Blockhaus lichtjes op hem naderde? Twee weken later bleek de Deen oppermachtig. De Tour begint op 4 juli 2026. Er nog een paar procentjes bij doen rchting die datum is het droomscenario. En wat met Pogacar?

Zorgen bij Pogacar?

In Luik-Bastenaken-Luik duurde het lang om Seixas te lossen en in de Ronde van Romandië bleef Lipowitz in de buurt. De Sloveen gaf toen toe dat hij te zwaar stond. Vergeet de zorgen daaromtrent: Pogacar zal scherp staan in Barcelona, Vingegaard ook. Op naar een spannend duel? De sterren stonden lang niet meer zo goed.

