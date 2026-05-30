📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wout van Aert is opnieuw in België na een hoogtestage van zo'n drie weken in de Sierra Nevada. Lang zal Van Aert niet thuis zijn, want volgende week staat hij alweer aan de start van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert niet meer op de weg gekoerst, al won hij in Nederland wel nog de gravelwedstrijd Marly Grav. Dat deed hij op 10 mei, nadien vertrok Van Aert op hoogtestage. 

Veel hoogtemeters voor Van Aert op hoogtestage

De afgelopen drie weken bracht Van Aert door in de Sierra Nevada, waar hij begin februari ook al vertoefde. Toen moest Van Aert nog vaak binnen trainen door de sneeuw, nu kon hij wel gewoon zijn geplande trainingen afwerken. 

In de Sierra Nevada heeft Van Aert zo'n 1.900 kilometer getraind, met zo'n 45.000 hoogtemeters. Donderdag werkt Van Aert zijn laatste training af op hoogtestage, goed voor een training van zes uur. 

Van Aert even weer thuis

Van Aert legde daarin zo'n 146 kilometer af met zo'n 4.100 hoogtemeters. "Save the best for last", schreef Van Aert met een emoji met hartjes op zijn Strava. Hij genoot dus duidelijk van zijn laatste training op hoogtestage. 

Intussen is Van Aert weer thuis in Herentals, waar hij zaterdagochtend al een uur ging trainen en net geen 35 kilometer reed. Van Aert zal nu enkele dagen thuis kunnen genieten met zijn familie voor hij opnieuw vertrekt. 

Lees ook... "Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

Programma Wout van Aert

Want de Tour Auvergne - Rhônes-Alpes, de nieuwe naam van het Criterium du Dauphiné sinds dit jaar, komt er alweer snel aan voor Van Aert. De Franse rittenkoers gaat op zondag 7 juni van start en duurt een week tot zondag 14 juni.

Daarna zal Van Aert wellicht nog zo'n tien dagen op stage gaan, de laatste voor de start van de Tour op 4 juli in Barcelona. Daarvoor rijdt Van Aert ook nog het BK op de weg op zondag 28 juni in Brasschaat, het BK tijdrijden slaat hij over. 

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

20:00
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

18:08
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

17:45
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

17:15
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

16:10
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

13:20
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

15:30
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

14:00
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

12:20
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

11:20
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

10:20
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

09:20
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

08:50
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

08:20
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

07:00
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

29/05
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

29/05
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

29/05
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

29/05
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

29/05
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

29/05
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

29/05
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

29/05
Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

29/05
"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend" Opinie

"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

29/05
Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

28/05
Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

28/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Jasper Stuyven Victor Campenaerts Michael Valgren Andersen Giulio Ciccone Toon Aerts Derek Gee Primoz Roglic Annemiek Van Vleuten Tom Steels Jasper De Buyst Olav Kooij Chris Horner Sepp Kuss Felix Gall Einer Augustto Rubio Maarten Wynants Jip Van Den Bos

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved