📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

Wout van Aert is opnieuw in België na een hoogtestage van zo'n drie weken in de Sierra Nevada. Lang zal Van Aert niet thuis zijn, want volgende week staat hij alweer aan de start van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert niet meer op de weg gekoerst, al won hij in Nederland wel nog de gravelwedstrijd Marly Grav. Dat deed hij op 10 mei, nadien vertrok Van Aert op hoogtestage.

Veel hoogtemeters voor Van Aert op hoogtestage

De afgelopen drie weken bracht Van Aert door in de Sierra Nevada, waar hij begin februari ook al vertoefde. Toen moest Van Aert nog vaak binnen trainen door de sneeuw, nu kon hij wel gewoon zijn geplande trainingen afwerken.

In de Sierra Nevada heeft Van Aert zo'n 1.900 kilometer getraind, met zo'n 45.000 hoogtemeters. Donderdag werkt Van Aert zijn laatste training af op hoogtestage, goed voor een training van zes uur.

Van Aert even weer thuis

Van Aert legde daarin zo'n 146 kilometer af met zo'n 4.100 hoogtemeters. "Save the best for last", schreef Van Aert met een emoji met hartjes op zijn Strava. Hij genoot dus duidelijk van zijn laatste training op hoogtestage.

Intussen is Van Aert weer thuis in Herentals, waar hij zaterdagochtend al een uur ging trainen en net geen 35 kilometer reed. Van Aert zal nu enkele dagen thuis kunnen genieten met zijn familie voor hij opnieuw vertrekt.



Programma Wout van Aert

Want de Tour Auvergne - Rhônes-Alpes, de nieuwe naam van het Criterium du Dauphiné sinds dit jaar, komt er alweer snel aan voor Van Aert. De Franse rittenkoers gaat op zondag 7 juni van start en duurt een week tot zondag 14 juni.

Daarna zal Van Aert wellicht nog zo'n tien dagen op stage gaan, de laatste voor de start van de Tour op 4 juli in Barcelona. Daarvoor rijdt Van Aert ook nog het BK op de weg op zondag 28 juni in Brasschaat, het BK tijdrijden slaat hij over.