Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"

Patrick Lefevere heeft goede punten gescoord met zijn recente lofzang over Jasper Stuyven. Lefevere was niet te beroerd om toe te geven dat de overstap van Stuyven beter uitpakte dan hij verwachtte.

In zijn column in Het Nieuwsblad schreef Lefevere afgelopen weekend dat hij tegen Stuyven had gezegd dat hij hem de transfer van het jaar vindt. Nochtans is het geen geheim dat Lefevere zelf niet graag oudere renners een contract van meer dan één jaar gaf. Jurgen Foré besloot de 34-jarige Stuyven meteen voor drie jaar vast te leggen.

Lefevere gaf ruiterlijk toe dat dit een goede zet was van Foré. Vooral de manier waarop Stuyven zijn ploegmaats begeleidt, maakt indruk op de voormalige CEO van Soudal Quick-Step. Door met alle details zorgvuldig bezig te zijn, kan Stuyven anderen uitstekend advies geven, iets wat Lefevere vroeger niet in hem had gezien.

Stuyven transfer van het jaar volgens Lefevere

De lovende woorden van Lefevere haalden ook de Eurosport-uitzending van de 21ste Giro-rit. "Ik las dat Lefevere Stuyven de transfer van het jaar noemde", haalde co-commentator Karsten Kroon aan. Vervolgens deed Jeroen Vanbelleghem het volledige verhaal, over Lefevere die zijn mening over Stuyven toch wel had herzien.

"Dat vind ik toch wel bijzonder aan Lefevere", aldus Kroon. "Hij kan soms een ontzettende hork zijn en zo overtuigd zijn van zijn eigen mening. Maar dit zegt hij dan ook alweer gewoon, dat hij ongelijk had. Dit is klasse." Kroon was immers ook van mening dat Stuyven een belangrijke rol vervulde voor Soudal Quick-Step in de Giro.

Stuyven bewijst dat het anders kan

Overigens wijst de Nederlander erop dat de theorie van Lefevere over oudere renners op zich niet vreemd is. "Er is een legio aan voorbeelden van renners die aan het einde van hun carrière nog een mooi contract tekenen en niet meer presteren." Stuyven bewijst echter dat het tegendeel ook mogelijk is.