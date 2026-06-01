Kevin Vanbuggenhout
Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"
Patrick Lefevere heeft goede punten gescoord met zijn recente lofzang over Jasper Stuyven. Lefevere was niet te beroerd om toe te geven dat de overstap van Stuyven beter uitpakte dan hij verwachtte.

In zijn column in Het Nieuwsblad schreef Lefevere afgelopen weekend dat hij tegen Stuyven had gezegd dat hij hem de transfer van het jaar vindt. Nochtans is het geen geheim dat Lefevere zelf niet graag oudere renners een contract van meer dan één jaar gaf. Jurgen Foré besloot de 34-jarige Stuyven meteen voor drie jaar vast te leggen.

Lefevere gaf ruiterlijk toe dat dit een goede zet was van Foré. Vooral de manier waarop Stuyven zijn ploegmaats begeleidt, maakt indruk op de voormalige CEO van Soudal Quick-Step. Door met alle details zorgvuldig bezig te zijn, kan Stuyven anderen uitstekend advies geven, iets wat Lefevere vroeger niet in hem had gezien.

De lovende woorden van Lefevere haalden ook de Eurosport-uitzending van de 21ste Giro-rit. "Ik las dat Lefevere Stuyven de transfer van het jaar noemde", haalde co-commentator Karsten Kroon aan. Vervolgens deed Jeroen Vanbelleghem het volledige verhaal, over Lefevere die zijn mening over Stuyven toch wel had herzien.

"Dat vind ik toch wel bijzonder aan Lefevere", aldus Kroon. "Hij kan soms een ontzettende hork zijn en zo overtuigd zijn van zijn eigen mening. Maar dit zegt hij dan ook alweer gewoon, dat hij ongelijk had. Dit is klasse." Kroon was immers ook van mening dat Stuyven een belangrijke rol vervulde voor Soudal Quick-Step in de Giro.

Overigens wijst de Nederlander erop dat de theorie van Lefevere over oudere renners op zich niet vreemd is. "Er is een legio aan voorbeelden van renners die aan het einde van hun carrière nog een mooi contract tekenen en niet meer presteren." Stuyven bewijst echter dat het tegendeel ook mogelijk is.

Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

10:20
Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

07:50
🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting

08:20
De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

07:20
"De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023" Opinie

07:00
🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

21:15
Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

20:15
UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

19:18
Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

19:06
🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

17:50
Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

15:50
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

14:50
"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

31/05
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

13:00
“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

12:00
Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen” Naast de fiets

11:00
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

31/05
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

31/05
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

31/05
1
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

30/05
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

30/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

30/05
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

30/05
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

30/05
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

30/05
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

30/05
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

30/05
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

30/05
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

30/05
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

30/05
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

30/05
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05

