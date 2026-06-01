Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

Wie naar de Giro heeft gekeken, zou denken dat alles bij Visma-Lease a Bike vanzelf lukt. Dat is echter niet zo: er zijn zorgen over Matthew Brennan.

Het 20-jarige toptalent stapelde vorig jaar zeges op en heeft in 2026 ook al sterke momenten gekend. Zo won de Brit Kuurne-Brussel-Kuurne. Andere klassiekers van een nog hoger niveau waren duidelijk nog iets te hoog gegrepen. De laatste dagen zijn er ook zorgen over zijn sprintsnelheid gerezen tijdens de Boucles de la Mayenne.

In een 2.1-koers als Flèche du Sud won Brennan onlangs nog drie ritten en het puntenklassement. Boucles de la Mayenne vormde een stapje hoger, en hoewel er snelle mannen zoals Kooij en Pedersen aanwezig waren, was het deelnemersveld niet extreem sterk. Van Brennan werd verwacht dat hij zich ook in de strijd zou mengen.

Brennan komt niet in de buurt van zeges

Met twee ritten die op een massasprint eindigden, waren er kansen, maar Brennan finishte in de openingsrit pas als 11e. Bij de herkansing deed hij niet veel beter, met een 9e plaats in de slotrit naar Laval. "Een plek in de top tien is oké, maar niet echt waar ik op had gehoopt", reageert Brennan zelf op de site van Visma-Lease a Bike.

"Het is jammer, we hadden graag meegedaan voor de overwinning, maar we zijn niet echt teleurgesteld", houdt ploegleider Robert Wagner er de moed in. De Duitser geeft er een positieve draai aan. "De ploeg heeft het goed uitgevoerd." Vanuit de ogen van Brennan is het wel een teleurstelling: hij moet in staat zijn om sneller te sprinten.

Visma rekent op Brennan in Zwitserland en Spanje



Daar moeten ze zich over buigen bij Visma-Lease a Bike. Door aan de zijde van Van Aert te koersen, heeft Brennan sowieso veel geleerd met het oog op de lange termijn. Er wordt echter in 2026 nog steeds wat van hem verwacht. In de Ronde van Zwitserland en de Vuelta moet hij zijn sprintvermogen laten zien.