Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Nog de slotrit in Rome en dan zit de Giro van 2026 er helemaal op, de truien in de Italiaanse grote ronde zijn ook al allemaal verdeeld. Jonas Vingegaard pakt het roze mee naar huis, Paul Magnier het paars, Giulio Ciccone het blauw en Afonso Eulalio het wit.

In de voorlaatste etappe van de Giro stonden er nog twee truien op het spel in de Giro. De roze trui van Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar, hij zette de kers op de taart met een vijfde ritzege. De Deen schrijft zondag voor het eerst de Giro op zijn naam.

Daarmee wordt Vingegaard de achtste renner in de geschiedenis die de drie grote rondes heeft gewonnen. Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome gingen hem al voor.

Vingegaard was ook de slokop in de Giro met vijf ritzeges, geen enkele Deen deed ooit beter in een grote ronde. Mads Pedersen won vorig jaar vier ritten in de Giro, Vingegaard won er dus één meer.

Puntentrui van Magnier komt niet meer in gevaar

De puntentrui van Paul Magnier kwam niet meer in gevaar. Zijn laatste concurrent Jhonatan Narvaez gaf op in de 19de etappe, de paarse puntentrui kan Magnier niet meer ontsnappen, ook al liggen er aan de streep nog 50 punten voor de winnaar van de laatste etappe.

Magnier heeft echter een comfortabele marge van 92 punten op eerste achtervolger Milan en moet enkel nog veilig over de streep komen in Rome om voor het eerst in zijn carrière een puntentrui in een grote ronde te winnen.



In de geschiedenis van de Giro is Magnier nog maar de vierde Fransman die daarin slaagt. Laurent Jalabert was de eerste in 1999, Nacer Bouhanni deed het in 2014, Arnaud Démare won in 2020 en 2022.

Ciccone wint strijd om bergtrui van Vingegaard

De blauwe bergtrui van Giulio Ciccone kon wel nog in gevaar komen. De ltaliaan had een voorsprong van 57 punten op Jonas Vingegaard, er konden nog maximaal 90 punten worden verdiend in de voorlaatste etappe.

Ciccone werd echter zesde op de eerste beklimming van de Piancavallo en pakte zo nog vier punten. Vingegaard scoorde dan weer geen punten, waardoor de Italiaan toen al zeker was van de eindzege in het bergklassement.

Vingegaard pakte met zijn vijfde ritzege wel nog 50 punten, maar strandt op dertien punten van de bergtrui. Vorig jaar werd Vingegaard ook al tweede in het bergklassement van de Tour en de Vuelta.

Ciccone werd dan weer voor de derde keer in zijn carrière bergkoning in een grote ronde. Dat deed hij al in 2019 in de Giro en in 2023 in de Tour. Van de actieve renners doet enkel Pogacar beter met vier bergtruien. Dat deed hij drie keer in de Tour (2020, 2021 en 2025) en één keer in de Giro (2024).

Verrassende Eulalio beste jongere in de Giro

De strijd voor de witte jongerentrui ging nog tussen Afonso Eulalio en Davide Piganzoli. De Italiaan van Visma-Lease a Bike had in de 19de etappe zijn achterstand gehalveerd en was tot op een 1'03" gekomen van de Portugees.

Piganzoli leek dan ook de favoriet te zijn voor de witte trui, maar moest in de voorlaatste etappe al vroeg lossen uit de groep met de favorieten. De twee concurrenten kwamen wel nog weer bij elkaar, maar Eulalio reed in het slot opnieuw weg en neemt dus de witte trui mee naar Portugal.