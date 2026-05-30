Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nog de slotrit in Rome en dan zit de Giro van 2026 er helemaal op, de truien in de Italiaanse grote ronde zijn ook al allemaal verdeeld. Jonas Vingegaard pakt het roze mee naar huis, Paul Magnier het paars, Giulio Ciccone het blauw en Afonso Eulalio het wit.

In de voorlaatste etappe van de Giro stonden er nog twee truien op het spel in de Giro. De roze trui van Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar, hij zette de kers op de taart met een vijfde ritzege. De Deen schrijft zondag voor het eerst de Giro op zijn naam.

Daarmee wordt Vingegaard de achtste renner in de geschiedenis die de drie grote rondes heeft gewonnen. Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome gingen hem al voor. 

Vingegaard was ook de slokop in de Giro met vijf ritzeges, geen enkele Deen deed ooit beter in een grote ronde. Mads Pedersen won vorig jaar vier ritten in de Giro, Vingegaard won er dus één meer. 

Puntentrui van Magnier komt niet meer in gevaar

De puntentrui van Paul Magnier kwam niet meer in gevaar. Zijn laatste concurrent Jhonatan Narvaez gaf op in de 19de etappe, de paarse puntentrui kan Magnier niet meer ontsnappen, ook al liggen er aan de streep nog 50 punten voor de winnaar van de laatste etappe. 

Magnier heeft echter een comfortabele marge van 92 punten op eerste achtervolger Milan en moet enkel nog veilig over de streep komen in Rome om voor het eerst in zijn carrière een puntentrui in een grote ronde te winnen. 

Lees ook... 🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

In de geschiedenis van de Giro is Magnier nog maar de vierde Fransman die daarin slaagt. Laurent Jalabert was de eerste in 1999, Nacer Bouhanni deed het in 2014, Arnaud Démare won in 2020 en 2022. 

Ciccone wint strijd om bergtrui van Vingegaard

De blauwe bergtrui van Giulio Ciccone kon wel nog in gevaar komen. De ltaliaan had een voorsprong van 57 punten op Jonas Vingegaard, er konden nog maximaal 90 punten worden verdiend in de voorlaatste etappe. 

Ciccone werd echter zesde op de eerste beklimming van de Piancavallo en pakte zo nog vier punten. Vingegaard scoorde dan weer geen punten, waardoor de Italiaan toen al zeker was van de eindzege in het bergklassement. 

Vingegaard pakte met zijn vijfde ritzege wel nog 50 punten, maar strandt op dertien punten van de bergtrui. Vorig jaar werd Vingegaard ook al tweede in het bergklassement van de Tour en de Vuelta. 

Ciccone werd dan weer voor de derde keer in zijn carrière bergkoning in een grote ronde. Dat deed hij al in 2019 in de Giro en in 2023 in de Tour. Van de actieve renners doet enkel Pogacar beter met vier bergtruien. Dat deed hij drie keer in de Tour (2020, 2021 en 2025) en één keer in de Giro (2024). 

Verrassende Eulalio beste jongere in de Giro

De strijd voor de witte jongerentrui ging nog tussen Afonso Eulalio en Davide Piganzoli. De Italiaan van Visma-Lease a Bike had in de 19de etappe zijn achterstand gehalveerd en was tot op een 1'03" gekomen van de Portugees. 

Piganzoli leek dan ook de favoriet te zijn voor de witte trui, maar moest in de voorlaatste etappe al vroeg lossen uit de groep met de favorieten. De twee concurrenten kwamen wel nog weer bij elkaar, maar Eulalio reed in het slot opnieuw weg en neemt dus de witte trui mee naar Portugal. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Giulio Ciccone

Meer nieuws

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

18:08
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

17:45
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

17:15
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

16:10
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

13:20
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

15:30
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

14:45
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

14:00
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

08:20
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

12:20
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

11:20
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

10:20
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

09:20
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

08:50
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

07:00
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

29/05
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

29/05
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

29/05
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

29/05
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

29/05
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

29/05
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

29/05
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

29/05
Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

29/05
"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend" Opinie

"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

29/05
Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

28/05
Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

28/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Jasper Stuyven Victor Campenaerts Michael Valgren Andersen Giulio Ciccone Toon Aerts Derek Gee Primoz Roglic Annemiek Van Vleuten Tom Steels Jasper De Buyst Olav Kooij Chris Horner Sepp Kuss Felix Gall Einer Augustto Rubio Maarten Wynants Jip Van Den Bos

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved