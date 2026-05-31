Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Jasper De Buyst maakt een moeilijke periode door, maar kijkt opnieuw vooruit. De renner van Lotto-Intermarché kreeg vorig jaar een hartritmestoornis vastgesteld en onderging een ingreep. Nu wil hij vooral openheid creëren rond een onderwerp waar volgens hem nog te veel geheimzinnigheid rond hangt.

Van topsporter naar ‘hartpatiënt’

Tijdens de Tour de France van vorig jaar kreeg De Buyst te horen dat hij voorkamerfibrillatie (VKF) had, een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en vaak sneller klopt dan normaal. Dat leidde uiteindelijk tot een ablatie, een ingreep waarbij de storende elektrische signalen in het hart worden uitgeschakeld.

Hoewel zo'n diagnose voor veel mensen beangstigend klinkt, kreeg De Buyst geruststellend nieuws van zijn artsen. “Mijn hart is in de kern supergezond. Er is geen wand te dik of een hartklep die lekt, het was gewoon de elektronica van mijn hart die even een storing had”, vertelt hij aan Het Laatste nieuws. Daardoor gelooft onze 32-jarige landgenoot nog steeds in een terugkeer naar zijn oude niveau.

Wat is voorkamerfibrillatie precies?

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis ter wereld. Naar schatting krijgt één op de drie mensen er ooit mee te maken. Het is dus zeker geen aandoening die uitsluitend bij wielrenners voorkomt. Ook gewone mensen kunnen ermee geconfronteerd worden.

Typische symptomen zijn hartkloppingen, een opgejaagd gevoel, kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid of een verminderde conditie. Sommige mensen merken echter helemaal niets en ontdekken de aandoening pas tijdens een routinecontrole.

Wanneer voorkamerfibrillatie niet wordt vastgesteld, kan dat op lange termijn het risico op beroertes, hartfalen of andere complicaties verhogen. Daarom is een snelle diagnose belangrijk.

Waarom komt het vaker voor bij renners?

Volgens De Buyst wijzen cardiologen erop dat jarenlange duursport op topniveau een extra belasting kan vormen voor het hart. “Duursport op hoog niveau is een grote trigger voor een overbelasting van het hart.”

Toch betekent dat niet automatisch het einde van een carrière. De Buyst verwijst naar voormalige renners als Zdeněk Štybar en Sam Bennett, die met dezelfde aandoening te maken kregen en nadien opnieuw konden koersen.

Openheid in plaats van verstoppen

De Buyst geeft toe dat hij aanvankelijk twijfelde om zijn verhaal te delen. “Ik houd dit voor mij, want de koers is een conservatief wereldje.” Uiteindelijk besloot hij toch open kaart te spelen.

Volgens hem zwijgen veel renners over vergelijkbare problemen uit angst voor het label van hartpatiënt. Net daarom wil hij het taboe doorbreken. “Door er open over te praten, hoop ik anderen te helpen”, klinkt het.

Ondertussen werkt hij stap voor stap aan zijn terugkeer. Als alles volgens plan verloopt, hoopt De Buyst midden juni opnieuw een rugnummer op te spelden en zijn plaats in het peloton terug op te eisen.

Koers LIVE: Belgisch succes met eindzege Van Kerckhove (Visma), top tien voor Soete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

"Heb ik er spijt van? Misschien een beetje": Evenepoel speelt open kaart

Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: "Als je A zegt, moet je B zeggen"

"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak
