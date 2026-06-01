De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Marijn de Vries, bekend van haar analyses voor tv, reageert met ongeloof op het besluit van de UCI om Lorena Wiebes uit koers te zetten in de Giro d'Italia Women. De fiets van Wiebes werd na haar ritzege op dag 1 te licht bevonden.

De Vries moet bij Sporza bekennen dat ze er niet veel van begrijpt. "Nee, het gaat om twintig gram. Twintig gram! Het is het gewicht van een plak kaas. Hoe zeker weten ze nu dat het echt twintig gram te licht was? Kennelijk zijn er twee metingen gedaan en zat er een verschil op. Ik vind het echt een heel heftige beslissing voor twintig gram."

De voormalig wielrenster stelt zich grote vragen over de omstandigheden van die metingen. "Je moet er maar vanuit gaan dat die weegschaal goed gekalibreerd is. Wie zegt dat eigenlijk? Ik verbaas me erover dat ze om zo'n kleine marge zo'n grote beslissing hebben genomen. Ik vind het eigenlijk wel schandalig dat deze beslissing is genomen."

Naar huis sturen van Wiebes gaat te ver

De Vries vindt vooral het naar huis sturen van Wiebes er los over. "Declasseer iemand, leg een tijdstraf op of neem de etappezege af, maar haal haar in elk geval niet uit de Giro." De Vries is van oordeel dat dit te ver gaat en disproportioneel is. Het grote doel van Wiebes is haar zo afgenomen, zonder dat ze er zelf wat aan heeft kunnen doen.

"De UCI is niet consequent", stelt De Vries ook nog. Ze haalt aan dat ooit bepaald is dat fietsen niet meer dan 6,8 kilo mogen wegen voor de veiligheid van de renners en rensters. "Dan had je Pogacar en al die andere renners die door het rood reden aan de slagboom in Ronde van Vlaanderen ook uit koers moeten nemen, want dat is veel gevaarlijker."

Ophefmakende beslissing in Giro d'Italia Women

Het is duidelijk dat de wedstrijdjury met deze beslissing in de Giro d'Italia Women heel wat losmaakt. In het peloton spraken ook enkele rensters uit dat ze meeleven met Wiebes, maar werd er amper ingegaan op de inhoud van de zaak. Het laatste woord is hier wellicht nog niet over gezegd. 

