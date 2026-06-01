POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

Hier en daar horen we de term 'transfer van het jaar' of 'aankoop van het jaar' vallen. Daarom willen we op u als wielerliefhebber een beroep doen: wie verdient die stempel volgens u het meest?

Volgens Patrick Lefevere zou Jasper Stuyven de transfer van het jaar worden. Op Eurosport noemde co-commentator Karsten Kroon dan weer Davide Piganzoli, het jonge talent van Visma-Lease a Bike, de aankoop van het jaar. Het is nog vroeg voor definitieve conclusies, maar na vijf maanden koersen valt er wel al een balans op te maken.

Daarom gaan we samen met u op zoek naar de voorlopig beste nieuwkomer in een wielerploeg in de WorldTour dit seizoen. We hopen dan dat het de renner in kwestie alleen maar toe aanzet om de lijn door te trekken in het tweede deel van het jaar, wetende dat de wielerfans kunnen appreciëren wat hij tot dusver heeft gepresteerd.

Welke renners vallen op?

Uit alle nieuwkomers hebben we er een achttal geselecteerd die sowieso kunnen stellen dat ze het goed gedaan hebben tot nu toe en dat ze hun ploeg iets hebben bijgebracht. Daar zijn uiteraard verschillende degradaties in en we laten het aan u over om hierover te oordelen. Is er u nog een andere renner opgevallen? Dan kan u daar altijd nog voor kiezen.

Tobias Lund Andresen is snel aan de meet, maar kan ook een klassieker aan. Won een rit in de Tour Down Under en de Tirreno en werd tweede in In Flanders Fields. Zonder Remco Evenepoel had Red Bull niet de winnaar van de Amstel in huis en had het ook niemand op het podium in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel geeft Red Bull-rapport in klassiekers kleur

Wat een verschil qua rapport. Dorian Godon is op zijn 30ste meer winnaar geworden. Won een rit in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië. Een andere snelle man die zijn ploeg een schwung bezorgde, is Dylan Groenewegen. Hij zet Unibet Rose Rockets mee op de kaart, met een zege in de Ronde van Brugge als uitschieter.



Davide Piganzoli was op zijn 23ste de beste Italiaan in de Giro en verrichte verbluffend werk voor Vingegaard. Als hij de aankoop van het jaar is, is dat ook om wat hij in de toekomst nog zou kunnen doen. Alec Segaert is in loondienst van Bahrain-Victorious de meester van de late uitval geworden. Hij voerde een fenomenaal nummer op in de Giro.

Stuyven sterk bij eigen kansen en als helper

Jasper Stuyven is de verpersoonlijking van de terugkeer van de Wolfpack-spirit. Uitmuntend als lead-out voor Magnier in de Giro en reed er zelf naar een tweede plek. Ook derde in Parijs-Roubaix. Gianni Vermeersch werd bij Red Bull de missing link genoemd. Zo van goudwaarde voor Evenepoel en verraste met een vijfde plek in de Strade.

Zoals eerder vermeld kunnen al deze renners voorlopig tevreden zijn over hun seizoen, maar we willen van u weten wie op u het meeste indruk heeft gemaakt. Breng dus vooral uw stem uit in onderstaande poll en in de reacties kunt u uw indrukken nog meer uitgebreid uit de doeken doen.