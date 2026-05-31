Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”

Ruben Van Gucht wordt de laatste tijd opvallend vaak gevolgd door camera’s. Hoewel de sportjournalist bevestigt dat er opnames lopen, houdt hij voorlopig de lippen stijf op elkaar over wat er precies in de maak is.

Camera’s volgen Van Gucht overal

De geruchten over een mogelijk televisieproject rond Ruben Van Gucht worden steeds hardnekkiger. Eerder liet hij al verstaan dat verschillende productiehuizen interesse hadden getoond in een eigen realityreeks. Intussen duiken ook steeds vaker beelden op van cameraploegen die hem volgen.

Dat viel ook Peter Van de Veire op. Tijdens een uitzending van zijn ochtendprogramma op Radio 2 confronteerde hij Van Gucht met de aanwezigheid van camera’s tijdens een verblijf op Ibiza.

Aanvankelijk probeerde Van Gucht de vraag nog luchtig te beantwoorden. “Die waren daar toevallig. Ze zeiden: ‘Oh Ruben, jij ook hier?’”, klonk het op de radiozender. Lang duurde die grap echter niet, want even later gaf hij toe dat er wel degelijk opnames plaatsvinden.

Geen bevestiging van realityreeks

Van Gucht erkent dat hij momenteel gevolgd wordt door een cameraploeg, maar meer informatie wil hij voorlopig niet kwijt. Volgens Van de Veire wijst alles erop dat er meer aan de hand is dan een gewone reportage. Hij merkte op dat het betrokken productiehuis al vaker realityprogramma’s heeft gemaakt en probeerde zijn collega meer details te ontfutselen.

“Ze zijn me aan het volgen voor iets, ja, maar ik kan nog niet zeggen waarvoor”, bleef Van Gucht echter volhouden.





Van de Veire zet druk

De radiomaker liet zich niet zomaar afschepen. “Komaan, het is niet voor een voetbalwedstrijd, hé kameraad?” grapte hij. Daarna volgde nog een duidelijke boodschap: “Als je A doet op je socials, moet je ook B doen op de radio.”

Ondanks die aandrang bleef Van Gucht consequent weigeren om verdere uitleg te geven over het project.

Veelbesproken figuur

Dat een eventuele realityreeks veel belangstelling zou wekken, hoeft niet te verbazen. Van Gucht behoort al geruime tijd tot de meest besproken mediagezichten van Vlaanderen. Niet alleen zijn professionele carrière trekt aandacht, ook zijn privéleven haalt regelmatig de actualiteit.

Wel gaf hij een eerste indicatie van wanneer het programma mogelijk te zien zal zijn. Volgens Van Gucht wordt er nog de hele zomer en ook in het najaar gefilmd. Daardoor lijkt een uitzending pas ergens in 2027 op het scherm te verschijnen. Daarmee blijft het mysterie voorlopig nog even overeind.