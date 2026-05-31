Naast de fiets Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ruben Van Gucht wordt de laatste tijd opvallend vaak gevolgd door camera’s. Hoewel de sportjournalist bevestigt dat er opnames lopen, houdt hij voorlopig de lippen stijf op elkaar over wat er precies in de maak is.

Camera’s volgen Van Gucht overal

De geruchten over een mogelijk televisieproject rond Ruben Van Gucht worden steeds hardnekkiger. Eerder liet hij al verstaan dat verschillende productiehuizen interesse hadden getoond in een eigen realityreeks. Intussen duiken ook steeds vaker beelden op van cameraploegen die hem volgen.

Dat viel ook Peter Van de Veire op. Tijdens een uitzending van zijn ochtendprogramma op Radio 2 confronteerde hij Van Gucht met de aanwezigheid van camera’s tijdens een verblijf op Ibiza.

Aanvankelijk probeerde Van Gucht de vraag nog luchtig te beantwoorden. “Die waren daar toevallig. Ze zeiden: ‘Oh Ruben, jij ook hier?’”, klonk het op de radiozender. Lang duurde die grap echter niet, want even later gaf hij toe dat er wel degelijk opnames plaatsvinden.

Geen bevestiging van realityreeks

Van Gucht erkent dat hij momenteel gevolgd wordt door een cameraploeg, maar meer informatie wil hij voorlopig niet kwijt. Volgens Van de Veire wijst alles erop dat er meer aan de hand is dan een gewone reportage. Hij merkte op dat het betrokken productiehuis al vaker realityprogramma’s heeft gemaakt en probeerde zijn collega meer details te ontfutselen.

“Ze zijn me aan het volgen voor iets, ja, maar ik kan nog niet zeggen waarvoor”, bleef Van Gucht echter volhouden.

Van de Veire zet druk

De radiomaker liet zich niet zomaar afschepen. “Komaan, het is niet voor een voetbalwedstrijd, hé kameraad?” grapte hij. Daarna volgde nog een duidelijke boodschap: “Als je A doet op je socials, moet je ook B doen op de radio.”

Ondanks die aandrang bleef Van Gucht consequent weigeren om verdere uitleg te geven over het project.

Veelbesproken figuur

Dat een eventuele realityreeks veel belangstelling zou wekken, hoeft niet te verbazen. Van Gucht behoort al geruime tijd tot de meest besproken mediagezichten van Vlaanderen. Niet alleen zijn professionele carrière trekt aandacht, ook zijn privéleven haalt regelmatig de actualiteit.

Wel gaf hij een eerste indicatie van wanneer het programma mogelijk te zien zal zijn. Volgens Van Gucht wordt er nog de hele zomer en ook in het najaar gefilmd. Daardoor lijkt een uitzending pas ergens in 2027 op het scherm te verschijnen. Daarmee blijft het mysterie voorlopig nog even overeind.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Koers LIVE: Belgisch succes met eindzege Van Kerckhove (Visma), top tien voor Soete

Koers LIVE: Belgisch succes met eindzege Van Kerckhove (Visma), top tien voor Soete

16:14
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

14:50
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

13:00
“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

12:00
"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

10:00
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

09:00
SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

08:00
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

07:15
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

07:00
1
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

20:00
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

18:08
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

17:45
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

17:15
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

30/05
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

30/05
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

30/05
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

30/05
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

30/05
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

30/05
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

30/05
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

30/05
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

29/05
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

29/05
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

29/05
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Wout Van Aert Giulio Ciccone Primoz Roglic Patrick Lefevere Tadej Pogacar Lorena Wiebes Daan Soete Toon Aerts Jasper De Buyst Victor Campenaerts Derek Gee Jip Van Den Bos Peter Sagan Mathieu Van Der Poel James Shaw Michael Valgren Andersen Bobbie Traksel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved