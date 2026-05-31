"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Het vertrek van Remco Evenepoel heeft Soudal Quick-Step voor een belangrijke keuze geplaatst. Volgens voormalig ploegbaas Patrick Lefevere heeft de formatie die uitdaging verrassend snel verwerkt en is de ploeg opnieuw op weg naar haar vertrouwde identiteit.

Terug naar de roots

Jarenlang draaide bij Soudal Quick-Step veel rond Remco Evenepoel. Met zijn indrukwekkende erelijst en status als absolute kopman was dat volgens Patrick Lefevere ook logisch. Toch voelde de ploeg na zijn vertrek dat het tijd was om een andere richting uit te gaan.

“Na het vertrek van Remco heeft de ploeg besloten dat ze wilde terugkeren naar de roots”, legt Lefevere uit in Het Nieuwsblad. Volgens hem paste Evenepoel niet volledig binnen het traditionele Wolfpack-concept, waarin het collectief centraal staat. “Remco was geen Wolfpackrenner. Hij eiste alle aandacht op”, zegt hij daarover.

Dat betekende niet dat de Belg iets verkeerd deed, benadrukt Lefevere. Zijn prestaties rechtvaardigden de focus die hij kreeg. Toch groeide binnen de ploeg het gevoel dat een andere aanpak noodzakelijk was om opnieuw een sterk geheel te vormen.

Moeilijke maar juiste keuze

De beslissing om een nieuwe koers te varen kwam niet zomaar tot stand. Teameigenaar Zdenek Bakala en CEO Jurgen Foré vroegen advies aan Lefevere, die het plan meteen steunde.

“Ik heb hun beslissing gesteund, maar wist tegelijkertijd dat het niet makkelijk zou zijn.” Een ploeg die jarenlang rond één absolute kopman heeft gewerkt, moet immers opnieuw leren functioneren als collectief.

Toch is Lefevere aangenaam verrast door de snelheid waarmee die omschakeling verloopt. Hij ziet opnieuw een ploeg die samen successen nastreeft en waarin meerdere renners hun kans krijgen.

Sprinters als fundament

Hoewel het winnen van monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix volgens Lefevere bijzonder moeilijk blijft in een tijdperk met toppers als Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel, gelooft hij dat Quick-Step op andere vlakken opnieuw kan uitblinken.

Daarbij wijst hij op een traditie die de ploeg jarenlang kenmerkte: sterke sprinters. Van Mario Cipollini tot de huidige generatie heeft Quick-Step altijd kunnen rekenen op snelle mannen die ritten winnen en voor stabiliteit zorgen binnen de ploeg.

Vertrouwen in Merlier

Lefevere ziet dat principe vandaag opnieuw terugkeren. Hij verwijst naar de prestaties van Paul Magnier, die volgens hem aantoont hoe belangrijk snelle renners kunnen zijn voor de ploegdynamiek.

Voor de komende maanden kijkt hij vooral uit naar de Tour de France. Daar moet sprinter Tim Merlier het uithangbord worden van een vernieuwd Quick-Step. Als het aan Lefevere ligt, vormt dat de volgende stap in de heropbouw van een ploeg die opnieuw als een echt Wolfpack wil functioneren.

