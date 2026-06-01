Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting
Na het einde van de Giro kan iedereen weer beginnen lonken naar de Tour. Remco Evenepoel zal daar in de schijnwerpers staan, in zijn eerste Tour met Red Bull.

Iedereen weet inmiddels hoe de zaken er min of meer voor staan bij Red Bull-BORA-hansgrohe met het oog op de Tour. Evenepoel en Florian Lipowitz worden de kopmannen en zullen zich vooral met veel training voorbereiden. Daarnaast is het uitkijken hoe de selectie rond deze twee klassementsmannen er precies zal uitzien.

Jai Hindley werd op zijn beurt aangeduid als klassementsman voor de Giro. De Australiër zegt echter geen neen tegen de combinatie Giro-Tour. "Aanvankelijk werd er wel over gesproken dat ik de Tour zou doen om daar enkele 'big dogs' te ondersteunen", verwijst hij bij Cycling Pro Net naar Evenepoel en Lipowitz. "Ik zou de Tour heel graag rijden."

Hindley zou graag naar de Tour gaan

Hindley, die derde werd in de Giro, beseft dat het een bijzondere Tour kan worden. "Het zou heel cool zijn om deel uit te maken van de ploeg die daar aan de start gaat komen. We zullen zien hoe het na de Giro gaat, maar zelf zou ik wel graag de Tour rijden. Ik ben vrij vermoeid, maar verrassend genoeg ben ik frisser dan na eerdere deelnames aan de Giro."

Voor de Giro had Hindley nog niet veel koersdagen op de teller. "Ik was ziek begin dit jaar en moest daardoor de seizoensstart uitstellen. Misschien heeft dat geholpen om hier wat frisser te zijn. Ik denk dat de combinatie met de Tour wel goed kan zijn. Misschien kan ik een week in de zetel liggen en daarna weer beginnen trainen voor de Tour."

Evenepoel vs Vingegaard

Zo zou Hindley net als Vingegaard beide grote ronden kunnen rijden, maar wel met een heel andere insteek. In elk geval heeft de Red Bull-man van kortbij gezien hoe goed Vingegaard is en dat wordt toch een belangrijke concurrent voor Remco. Evenepoel eindigde nog nooit voor Vingegaard in de Tour de France. 

