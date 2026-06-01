Trainer beantwoordt de vragen omtrent mentaal harde klap voor Thibau Nys: "Ik heb dat Thibau ook gezegd"

Er worden geen doekjes om gewonden: Thibau Nys heeft dit jaar mentaal een harde klap gekregen door lang niet te mogen koersen. Inmiddels komt zijn seizoensstart toch stilaan in zicht.

Thibau Nys moest dit voorjaar een knieoperatie ondergaan en daarna revalideren. Trainer Paul Van Den Bosch vertelt op het Wattage Festival aan Sporza hoe het ondertussen met zijn pupil gaat. "Hij verkeert nog lang niet in topconditie, maar het is zo goed als het kon zijn op dit ogenblik. Hij schat zelf in dat hij op 95 procent van zijn kunnen zit."

Wat Nys heeft meegemaakt, is niet te onderschatten. "Dat is natuurlijk mentaal heel zwaar. Hij was ambitieus voor de Ardense klassiekers. Als hij dan het bericht krijgt dat hij vijf weken niet kon fietsen, komt dat hard binnen. Anderzijds was het misschien niet slecht dat er eens een break kwam van vijf à zes weken", denkt Van Den Bosch.

Thibau Nys kende voorbije jaren amper pauzes

De trainer van Thibau Nys heeft goede redenen om die stelling in te nemen. "Hij rijdt al jaren een volledig crossseizoen en een volledig wegseizoen, met telkens maar één of twee weken ertussen. Vanuit die optiek is het misschien een zegen, ik heb dat ook tegen Thibau gezegd." Laat ons hopen dat Thibau er zo ook tegen aan kan kijken.

Inmiddels komen de eerste wegwedstrijden van 2026 wel in zicht en die zullen zich afspelen op Zwitserse bodem. Op 14 juni rijdt Nys de GP Gippingen: deze eendagskoers wordt zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. Daar koppelt Nys de Ronde van Zwitserland aan vast. Deze rittenkoers duurt van 17 juni tot en met 21 juni.

Eens geen grote ambities bij Nys



Nys zal deze wedstrijden echter rijden zonder grote ambities, verkondigt trainer Van Den Bosch. Dat wordt behoorlijk nieuw voor Thibau, want doorgaans staat hij altijd met een duidelijk doel aan de start van een wedstrijd. Zelden zal hij koersen zonder een resultaat voorop te stellen, maar dat is nu dus wel het geval.