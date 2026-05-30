🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui
Jonas Vingegaard heeft ook de laatste bergrit in de Giro gewonnen, zijn vijfde al in de Giro. Sandrine Tas verloor in Bretagne dan weer haar leiderstrui, Benoît Cosnefroy was de beste in de tweede rit van de Boucles de la Mayenne.
Tas verliest leiderstrui, Cosnefroy wint opnieuw
In de Bretagne Ladies Tour stond op de tweede dag een tijdrit op het programma. Sandrine Tas moest na haar overwinning in de openingsetappe haar leiderstrui verdedigen. Dat lukte de renster van Lotto-Intermarché niet, ze werd zesde in de tijdrit van 24,7 kilometer.
Tas moest 36 seconden toegeven op de Zwitserse Jasmin Liechti, die ook de nieuwe leidster is. Liechti heeft in het klassement 26 seconden voorsprong op Tas, de Bretagne Ladies Tour eindigt zondag met een etappe van 133 kilometer en zo'n 900 hoogtemeters.
Benoit Cosnefroy won in de Boucles de la Mayenne dan weer de tweede etappe. De Fransman van UAE Team Emirates-XRG was de beste in de sprint in een groep van dertien renners. Cosnefroy is ook de nieuwe leider, hij verdedigt in de slotrit een voorsprong van zeven seconden op Thibaud Gruel en twaalf seconden op Noa Isidore.
Jonas Vingegaard heeft ook de laatste bergrit in de Giro gewonnen. Op Piancavallo reed de Deen al op tien kilometer van de streep weg en zette zijn eindzege in de Giro zo nog eens extra in de verf.
Visma-Lease a Bike had in de laatste bergetappe van de Giro nog maar eens zijn zinnen gezet op de ritzege met Jonas Vingegaard. In de laatste 60 kilometer was er een dubbele beklimming van Piancavallo (14,5 km aan gemiddeld 7.8%).
Een vlucht van zo'n zeven renners spatte uiteen op de eerste beklimming. Giulio Ciccone stelde zijn bergtrui veilig door zesde te worden, Jonas Vingegaard pakte geen punten en kwam zo op een onoverbrugbare achterstand te staan.
De Deen had wel nog eens zin om een vijfde etappe te winnen. Zijn ploegmaats waren wel niet helemaal op topniveau. Davide Piganzoli en Sepp Kuss, die vrijdag nog de koninginnenrit won, moesten op de laatste beklimming al snel lossen.
Vingegaard wint vijfde etappe in de Giro
Vingegaard besloot dan maar zelf aan te vallen op zo'n 10 kilometer van de streep. Felix Gall probeerde nog even te volgen, maar moest toch snel de rol lossen. Vingegaard breidde zijn voorsprong uit naar meer dan een minuut.
Gall kreeg nog het gezelschap van eerst Gee-West en Hindley en uiteindelijk ook nog Bernal en Arensman. Gee-West had nog geprobeerd om de vierde plaats van Arensman af te snoepen, maar dat lukte dus niet meer.
Geen verschuivingen in klassement van de Giro
Er kwamen dus geen verschuivingen meer in het klassement, ook niet voor de witte trui. Eulalio werd eerst nog opgeraapt door Piganzoli, maar de Portugees reed in de laatste twee kilometer nog weg en stelde zijn jongerentrui zo veilig.
Vingegaard breidde zijn voorsprong in het klassement op Gall nog uit naar 5'22", Hindley zal derde worden in de Giro op 6'25". De Deen wordt zo de achtste renner in de geschiedenis die de drie grote rondes op zijn palmares heeft.
🚴🇮🇹 | Alle bergetappes zijn voor Visma | Lease a Bike. En deze is weer voor Vingegaard. Hij wint in het roze en zal ook de Giro d'Italia winnen! 🙌🩷 #GirodItalia— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 30, 2026
