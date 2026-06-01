Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

Een extra prikkel kan nooit kwaad. Wie weet rijdt Wout van Aert een extra goede Tour de France, nu hij heeft gezien dat klassementsman Jonas Vingegaard prima in vorm is.

Met vijf ritzeges en een dominantie in het algemeen klassement van de Giro heeft Vingegaard ongetwijfeld vertrouwen getankt. Zijn overwicht deed denken aan hoe Tadej Pogacar het deed in 2024. De Sloveen was misschien nog net dat tikkeltje dominanter. Dat geven de cijfers ook aan: Pogacar won een rit meer én de bergtrui.

Toch was de eindzege van Vingegaard dit jaar vergelijkbaar. Daarom werden er de hele tijd vergelijkingen getrokken. Wat in het voordeel van Vingegaard kan spreken, is dat Visma-Lease a Bike in zijn geheel wellicht meer indruk maakte dan het UAE-team in de Giro van 2024. Dat kan binnenkort misschien ook nog van belang zijn.

Werkten prestaties Vingegaard inspirerend?

Beide kleppers zullen hopen op een sterke ploeg te kunnen rekenen in de Tour. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze ook Wout van Aert en Matteo Jorgenson achter de hand. "Die hebben ongetwijfeld de Giro nauwlettend gevolgd", zei co-commentator Karsten Kroon in de Eurosport-uitzending van de 21ste en voorlaatste Giro-etappe.

Van Aert en Jorgenson waren op hoogtestage in de Sierra Nevada, terwijl Vingegaard actief was in de Giro. Het succes van Vingegaard en Visma-Lease a Bike in die grote ronde heeft volgens Kroon mogelijk het vuur aangewakkerd bij Van Aert en Jorgenson. "Ongetwijfeld zal het hen ook gemotiveerd hebben om hard te trainen en hun best te doen."