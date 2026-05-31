🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

Remco Evenepoel zal een recente teleurstelling een plek moeten geven. Het heeft niets te maken met zijn eigen wielercarrière, maar wel met zijn voorkeur in het voetbal. Hij is fan van Arsenal, dat de Champions League-finale niet heeft kunnen winnen.

Het is algemeen bekend dat Evenepoel in het Belgische voetbal een voorkeur heeft voor Anderlecht, maar internationaal is hij een supporter van de Engelse club Arsenal. De ploeg uit Londen stond zaterdagavond in de finale van de Champions League, het grootste Europese clubtoernooi in het voetbal. Evenepoel ging dus zeker supporteren.

De tegenstander van Arsenal was PSG en de club uit de Franse hoofdstad ging de finale in als favoriet. Met een doelpunt van Havertz kwam Arsenal echter vroeg op voorsprong. Na rust maakte PSG gelijk via een strafschop van Dembélé. Ook na 90 minuten en 120 minuten stond het nog altijd 1-1, waarna een strafschoppenreeks volgde.

Evenepoel stelt penalty's Arsenal in vraag

Die werd door PSG gewonnen met 4-3. De Parijzenaars staken de beker met de grote oren de lucht in. Evenepoel reageerde via een videocall bij Pickx Sports en kon zo antwoord geven op de vraag of het hard aankwam bij hem. "Ja, toch wel, omdat ze tot aan de penalty's geraken. En dan trappen ze twee archislechte penalty's," zegt hij over Arsenal.

Evenepoel heeft nog een eigen verleden als voetballer. "Da's heel jammer om zo te moeten verliezen. Toen ik voetbalde, pakweg tien jaar geleden, waren er nog geen rare aanlopen. Je ging normaal achter de bal staan en dan was het in één streep door. Het is een beetje jammer. Vooral helemaal stilstaan vlak naast de bal vind ik een beetje raar."



Troostprijs voor voetbalfan Evenepoel

Evenepoel zou het zeker niet op dezelfde manier doen, omdat daar vroeger nog totaal niet aan gedacht werd. Soms is normaal doen de meest efficiënte manier. Evenepoel moet deze teleurstelling dus even incasseren, maar hij kan zich troosten met de wetenschap dat Arsenal in Engeland wel kampioen is geworden.