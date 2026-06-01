Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Wout van Aert is zo'n teamspeler dat hij altijd meeleeft met wat er bij Visma-Lease a Bike gebeurt. De voorbije weken stonden voor de ploeg in het teken van de Giro, waar geschiedenis werd geschreven door Jonas Vingegaard.

Visma-Lease a Bike wilde de Giro winnen met Vingegaard: missie geslaagd met vlag en wimpel. Zoals verwacht was Vingegaard veel te sterk voor de andere klassementsmannen. Hij behaalde liefst vijf ritzeges bergop. Daarnaast boekte ook Sepp Kuss een ritzege en imponeerden Davide Piganzoli en Victor Campenaerts in hun rollen.

Wie er in Italië niet bij was, was Wout van Aert. In tegenstelling tot 2025 reed hij geen Giro. De Vuelta staat immers dit najaar nog op zijn kalender. Dat betekent niet dat het hem koud laat wat Visma-Lease a Bike in Italië heeft gepresteerd. Op zijn eigen Instagram Stories deelde Van Aert een afbeelding van de ploeg die de Giro zo goed afsloot.

Speciaal shirt voor alle Visma-renners

De renners stonden afgebeeld op het podium, terwijl Vingegaard het publiek begroette in zijn roze trui. Zijn ploegmaats droegen het speciale zwarte shirt dat ontworpen was voor de laatste etappe, met uiteraard de nodige roze accenten. Voor de helpers van Vingegaard zal dit speciaal geweest zijn: knechten rijden immers amper in speciale truien.

Door het delen van deze foto laat Van Aert zien dat hij in gedachten betrokken is bij zijn ploeg en zelf ook blij is met de zege van Vingegaard. Van Aert was de voorbije weken op hoogtestage op de Sierra Nevada en staat binnen een kleine week aan de start van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zijn eerste wegkoers sinds Parijs-Roubaix.

Vingegaard eerst terug naar thuisland

Vingegaard zal er in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes echter niet bij zijn. Hij zal eerst terugkeren naar Denemarken om in zijn thuisland tijd te spenderen met zijn gezin. Vingegaard was zondag al heel emotioneel door de aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in Rome, waar de Giro arriveerde.

