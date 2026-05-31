Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

Daan Soete mag zich op de borst kloppen voor wat hij gepresteerd heeft in een iconische wedstrijd. We kennen hem vooral uit het veldrijden, maar ook in het gravelracen komt hij sterk uit de hoek. Dat heeft Soete laten zien in de Unbound Gravel. Voorts viel de eindzege van Van Kerckhove op.

Update:

De ploeg van Groenewegen zorgde voor de massasprint in de slotrit van de Giro in Rome, maar het was Jonathan Milan die op de slotdag de ritzege pakte. De eindzege is voor Vingegaard. Met de rit- en eindzege van Kamiel Bonneu in de Vredeskoers en de ritzege van Sandrine Tas in de Ronde van Bretagne was er nog wat Belgisch succes. Kamiel Bonneu eindigde tweede in de Tour of Japan.

Jonathan Milan wins the final stage of #GirodItalia 🔥🇮🇹 pic.twitter.com/3J2Ok5n792 — Eemeli (@LosBrolin) May 31, 2026

De mountainbikers trokken dit weekend naar het Franse Loudenvielle, voor de Wereldbeker downhillmountainbike. Daar eindigde de Belg Martin Maes op de negende plaats bij de mannen. De overwinning was voor de Amerikaan Luca Shaw. Bij de vrouwen won de Oostenrijkse Valentina Höll.





In Frankrijk stelde Matisse Van Kerckhove zijn eindzege veilig in de Alpes Isère Tour met een tweede plek in de slotetappe. De ritzege was voor INEOS-talent Oxenberg. Met Matteo Vanhuffel kan nog een Belg tevreden terugblikken: hij werd derde in de rituitslag en het eindklassement. Olav Kooij spurtte in de Boucles de la Mayenne naar een tweede ritzege. Benoît Cosnefroy werd daar de eindwinnaar.

Peter Øxenberg wins the final stage of Alpes Isère Tour! 🇩🇰



What a battle for the GC as Matisse Van Kerckhove heroically defends the leader's jersey and makes it THREE stage race victories in a row! 🔥 #AlpesIsereTour pic.twitter.com/CarMYjV2yw — Eemeli (@LosBrolin) May 31, 2026

In Italië begonnen ze er in de Giro d'Italia Women vandaag het vroegst aan. In de tweede rit naar Caorle ging de Giro dus verder zonder Lorena Wiebes: het uit koers zetten van de Nederlandse sprintbom was natuurlijk het gespreksonderwerp van de dag. Zonder haar lagen er kansen voor de andere sprinters. Het voorbereidende werk van Brand loonde voor roze trui Balsamo, die sneller spurtte dan Gillespie en Consonni.

De boezemvriend van Wout van Aert was niet aan zijn proefstuk toe. Hij had vorig jaar al eens meegedaan, maar droomde nu van een toptiennotering. Zo gezegd, zo gedaan. Soete heeft zijn eigen verwachtingen kunnen waarmaken. Hij was de beste Belg en is er in geslaagd om in de top tien te eindigen zoals gehoopt. Soete werd zevende.

De 31-jarige Soete gaat regelmatig trainen met Van Aert, die onlangs zelf nog de Marly Grav Race won. Die trainingen doen Soete ongetwijfeld geen kwaad. Om een goede beurt te maken in de Unbound Gravel moet je wellicht ook goed voorbereid zijn. Het is immers een iconische gravelwedstrijd die plaatsvindt in de staat Kansas in de VS.

Drie Belgen in de top vijftien

Met Floris De Tier en Arno Van den Broeck eindigden nog Belgen in de top vijftien, maar Soete deed dus nog een tikkeltje beter. Meestrijden voor de overwinning was echter nog te hoog gegrepen. De Deen Mads Würtz Schmidt, tot 2024 nog prof in het wegwielrennen, reed lange tijd solo aan de leiding en slaagde er ook in die onderneming af te werken.

De Europese kampioen won met een voorsprong van 5'03" op zijn Zuid-Afrikaanse ploegmaat Matthew Beers. Met Tobias Kongstad eindigde er nog een tweede Deen op het podium. Soete eindigde in een groep met een achterstand van bijna 25 minuten op de winnaar. De Belgische crosser kan alvast tevreden weer huiswaarts keren.

Dubbel feest voor Specialized

Net als bij de mannen ging ook bij de vrouwen de overwinning naar de fabrieksploeg van Specialized. De Argentijnse mountainbikster Villafane kon zegevieren. Ze had in een kopgroep van vijf rensters de snelste spurt in huis. De Nederlandse Schreurs werd tweede en de Amerikaanse Decker werd derde.