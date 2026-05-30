Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Jonas Vingegaard zal zondag zonder ongelukken voor de vierde keer in zijn carrière een grote ronde winnen. Ploegbaas Richard Plugge is ook trots op het feit dat Vingegaard ook geschiedenis heeft geschreven en de achtste renner wordt die alle grote rondes op zijn palmares heeft.

Vorig jaar trok Simon Yates de Giro pas op de voorlaatste dag naar zich toe, dit jaar domineerde de Visma-Lease a Bike de Italiaanse grote ronde. Vingegaard won vijf etappes, Kuss zorgde ook nog voor een extra ritwinst.

Vijfde ritzege van Vingegaard is kers op de taart

Vingegaard won met een solo van zo'n tien kilometer zijn vijf etappe in de Giro. "Het was ongelofelijk hoe hard de ploeg reed. Iedereen betaalde ook wel een prijs voor drie weken koers, maar Jonas was nog maar eens de sterkste", zei CEO Richard Plugge bij Eurosport.

"Dat is geweldig om te zien." Vingegaard zal zonder ongelukken de Giro winnen met zo'n vijf minuten voorsprong. Voor de Deen is het zijn vierde eindzege in een grote ronde, na twee keer de Tour (2022 en 2023) en één keer de Vuelta (2025).

Vingegaard schrijft geschiedenis met eindzege in de Giro

De Deen is zo de achtste renner in de geschiedenis die de eindzege in de drie grote rondes op zijn palmares heeft staan. "We hebben geschiedenis geschreven door met de eerste renner van deze generatie de drie grote rondes te winnen", stelde Plugge.

Tadej Pogacar heeft wel al vier keer de Tour (2020, 2021, 2024 en 2025) en één keer de Giro (2024) gewonnen, maar de Vuelta ontbreekt nog op zijn palmares. De Sloveen stond er enkel in 2019 aan de start, maar werd toen derde.



Prachtig seizoen van Visma-Lease a Bike

Voor Plugge is het seizoen van Visma-Lease a Bike nu al geslaagd. "We hebben Parijs-Roubaix al gewonnen met Wout van Aert en nu de Giro met Jonas. Straks zal hij ook weer de uitdager zijn van Pogacar in de Tour de France."

"Laten we nu eerst genieten van dit, ik ben uiteraard erg trots op de ploeg", besloot Plugge nog. Vingegaard zal nu eerst twee weken in Denemarken trekken, daarna gaat hij zich met een stage klaarstomen voor de Tour.