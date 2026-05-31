Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

De emoties liepen hoog op voor Jonas Vingegaard in Rome. De aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen betekende wellicht nog meer dan de Giro-zege zelf.

De eindzege in de Giro zat er natuurlijk al lang aan te komen. Vingegaard stak er in de bergen met kop en schouders bovenuit en is nu officieel de eindwinnaar. "Het is geweldig. Het is iets waar ik al heel mijn leven van gedroomd heb. Het is iets speciaals om het nu klaar te spelen. Het is een speciale dag voor mij. Ik heb er geen woorden voor."

Het was al heel bijzonder om in een ontspannen sfeer in Rome rond te rijden in die roze leiderstrui. Vingegaard wist natuurlijk ook wel dat zijn eindzege niet meer in het gedrang zou komen. "Er waren zoveel toeschouwers langs de kant van de weg. Om de eer te hebben om de maglia rosa te dragen in de straten van Rome, is iets speciaals."

Vingegaard geëmotioneerd door zijn gezin

Dat is de beloning voor Vingegaard voor het harde werk gedurende deze grote ronde. "Het is een mooie manier om deze drie weken af te sluiten." Aan de aankomst in Rome stonden zijn vrouw Trine en hun twee kinderen hem op te wachten. "Dat is nog mooier. Dat bezorgt me tranen in de ogen. Ze zijn er altijd voor mij", aldus de geëmotioneerde Deen.

Ook tijdens de Giro waren zijn vrouw en kinderen nooit uit zijn gedachten. Bij elke ritzege gaf Vingegaard een zoen op de sticker die op zijn stuur plakte. Daar stond immers een afbeelding van Trine en de kinderen op. Vingegaard kreeg bij die vieringen ook wel wat kritiek, maar het is duidelijk hoeveel zijn gezin voor hem betekent.

Vingegaard schrijft geschiedenis

Vingegaard behaalde vijf ritzeges in deze Giro, maar een andere statistiek benadrukt nog meer hoe historisch zijn eindzege is. Hij is nu een van de acht renners in de geschiedenis die zowel de Giro, Tour als Vuelta hebben gewonnen. "Het is geweldig", stamelde hij. Meer kreeg hij er niet uit, de emoties waren te groot.