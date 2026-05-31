Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

De emoties liepen hoog op voor Jonas Vingegaard in Rome. De aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen betekende wellicht nog meer dan de Giro-zege zelf.

De eindzege in de Giro zat er natuurlijk al lang aan te komen. Vingegaard stak er in de bergen met kop en schouders bovenuit en is nu officieel de eindwinnaar. "Het is geweldig. Het is iets waar ik al heel mijn leven van gedroomd heb. Het is iets speciaals om het nu klaar te spelen. Het is een speciale dag voor mij. Ik heb er geen woorden voor."

Het was al heel bijzonder om in een ontspannen sfeer in Rome rond te rijden in die roze leiderstrui. Vingegaard wist natuurlijk ook wel dat zijn eindzege niet meer in het gedrang zou komen. "Er waren zoveel toeschouwers langs de kant van de weg. Om de eer te hebben om de maglia rosa te dragen in de straten van Rome, is iets speciaals."

Vingegaard geëmotioneerd door zijn gezin

Dat is de beloning voor Vingegaard voor het harde werk gedurende deze grote ronde. "Het is een mooie manier om deze drie weken af te sluiten." Aan de aankomst in Rome stonden zijn vrouw Trine en hun twee kinderen hem op te wachten. "Dat is nog mooier. Dat bezorgt me tranen in de ogen. Ze zijn er altijd voor mij", aldus de geëmotioneerde Deen.

Ook tijdens de Giro waren zijn vrouw en kinderen nooit uit zijn gedachten. Bij elke ritzege gaf Vingegaard een zoen op de sticker die op zijn stuur plakte. Daar stond immers een afbeelding van Trine en de kinderen op. Vingegaard kreeg bij die vieringen ook wel wat kritiek, maar het is duidelijk hoeveel zijn gezin voor hem betekent.

Vingegaard schrijft geschiedenis

Lees ook... 🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem
Vingegaard behaalde vijf ritzeges in deze Giro, maar een andere statistiek benadrukt nog meer hoe historisch zijn eindzege is. Hij is nu een van de acht renners in de geschiedenis die zowel de Giro, Tour als Vuelta hebben gewonnen. "Het is geweldig", stamelde hij. Meer kreeg hij er niet uit, de emoties waren te groot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

21:15
UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

19:18
Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

19:06
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

14:50
🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

17:50
Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

15:50
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

13:00
“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

“Heb ik er spijt van? Misschien een beetje”: Evenepoel speelt open kaart

12:00
Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen” Naast de fiets

Peter Van de Veire zet Ruben Van Gucht onder druk: “Als je A zegt, moet je B zeggen”

11:00
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

09:00
"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

"Remco was geen Wolfpackrenner": Lefevere doet opvallende onthulling

10:00
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

07:00
1
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

30/05
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

30/05
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

30/05
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

07:15
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

30/05
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

30/05
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

30/05
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

30/05
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

30/05
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

30/05
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

30/05
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

30/05
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Jasper Stuyven Giulio Ciccone Victor Campenaerts Derek Gee Jip Van Den Bos Primoz Roglic Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Patrick Lefevere Tadej Pogacar Lorena Wiebes Daan Soete Jasper De Buyst Einer Augustto Rubio Benoît Cosnefroy Oliver Naesen Justine Ghekiere Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved