Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar en ondertussen vindt Oumi de ontspanning op andere plek

Nu is er nog enige luwte: Remco Evenepoel gebruikt die om te trainen en zijn vrouw Oumi om te ontspannen. Binnenkort zal er weer druk aanwezig zijn, zodra de Tour begint.

Zolang de drukte en de hectiek van het grootste wielercircus van het jaar nog niet losbarst, doen Remco en Oumi er goed aan om de luwte zoveel mogelijk te waarderen. Dat doen ze elk op hun eigen manier. Evenepoel moet natuurlijk ook aan de bak, want in deze weken bereidt hij zich voor op de Tour en werkt hij aan zijn conditie.

Dat heeft Evenepoel, zoals bijna het hele Tour-peloton, de voorbije weken gedaan op de Sierra Nevada. Hij verklaarde onlangs dat deze hoogtestage prima is verlopen. Zaterdagavond volgde hij hoe zijn favoriete voetbalclub Arsenal het ervan afbracht in de Champions League-finale, en zondag reisde hij dan weer door naar Calpe.

Oumi ontsnapt aan de drukte aan Belgische kust

Daar begint een nieuw trainingskamp: in de buurt van zijn woning legt Remco zich toe op het volgende deel van zijn voorbereiding. Oumi heeft ondertussen in eigen land een moment van ontspanning opgezocht. Dat liet ze weten via een reeks foto’s op haar Instagrampagina en Instagram Stories. "Even ontsnappen aan alles aan de Belgische kust".

Samen met haar moeder en enkele vriendinnen heeft ze daar een fijne tijd gehad. Oumi logeerde in hotel Villa Bonnie in Knokke-Heist en bracht onder meer tijd door in het gezelschap van een contentstrateeg die ze goed kent. Ze ging ook dineren in Brasserie Rubens. Het is goed dat Oumi nu nog van zulke momenten kan genieten.

Straks weer veel aandacht voor Remco en Oumi

Met het begin van de Tour de France zal er binnenkort ook voor haar veel aandacht zijn. Er zal immers weer enorme belangstelling zijn voor haar man en zijn prestaties in de Tour, zeker nu Remco gekozen heeft voor zo’n aparte voorbereiding. Laten we voor hen beiden hopen dat alles verloopt zoals ze het voor ogen hebben.