Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Als Jonas Vingegaard de Giro d’Italia daadwerkelijk op zijn naam schrijft, schrijft hij wielergeschiedenis. De Deen wordt dan pas de achtste renner ooit die minstens één keer de Giro, Tour de France én Vuelta a España heeft gewonnen.

Jacques Anquetil: de eerste pionier

De Fransman Jacques Anquetil was de eerste renner die de drie grote rondes op zijn erelijst kreeg. Na zijn eindzeges in de Tour de France van 1957 en de Giro van 1960 maakte hij zijn trilogie compleet met winst in de Vuelta van 1963. Daarmee zette hij een standaard die jarenlang onaantastbaar leek.

Felice Gimondi: Italiaanse grootheid

Felice Gimondi volgde vijf jaar later. De Italiaan won verrassend de Tour van 1965 en voegde daar de Giro van 1967 aan toe. In 1968 schreef hij ook de Vuelta op zijn naam, waardoor hij als tweede renner ooit de drie grootste rittenkoersen ter wereld wist te winnen.

Eddy Merckx: de absolute kannibaal

Geen lijst met wielerrecords is compleet zonder Eddy Merckx. De Belg won de Giro in 1968 en de Tour in 1969, maar moest wachten tot 1973 om ook de Vuelta aan zijn indrukwekkende palmares toe te voegen. Merckx verzamelde uiteindelijk elf eindzeges in grote rondes en geldt nog steeds als een van de grootste renners aller tijden.

Bernard Hinault: de laatste Franse alleskunner

Ook Bernard Hinault behoort tot het exclusieve gezelschap. Na zijn Tourzege in 1978 en Giro-overwinning in 1980 ontbrak enkel nog de Vuelta. Die won hij in 1983, waarmee hij zijn plaats tussen de allergrootsten definitief veiligstelde.

Alberto Contador: bliksemsnelle trilogie

Alberto Contador had opvallend weinig tijd nodig om de drie grote rondes te verzamelen. De Spanjaard won de Tour in 2007 en voegde daar in 2008 zowel de Giro als de Vuelta aan toe. Daarmee voltooide hij zijn trilogie in amper twee seizoenen.

Lees ook... "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

Vincenzo Nibali: meester van de grote rondes

De Italiaan Vincenzo Nibali begon zijn verzameling met de Vuelta van 2010. Drie jaar later volgde de Giro en in 2014 schreef hij ook de Tour de France op zijn naam. Daarmee werd hij de zesde renner ooit die alle drie de rondes wist te winnen.

Chris Froome: historisch in de Giro

Chris Froome domineerde jarenlang de Tour de France en won die voor het eerst in 2013. In 2017 volgde de Vuelta, waarna hij in 2018 de Giro veroverde. Daarmee werd hij de zevende renner in de geschiedenis met een volledige Grand Tour-verzameling.

Jonas Vingegaard: de nieuwe naam op de lijst

Als alles volgens verwachting verloopt, wordt Jonas Vingegaard de achtste naam in dit prestigieuze rijtje. De Deen won de Tour de France in 2022 en 2023 en voegde daar in 2025 de Vuelta aan toe. Een eindzege in de Giro van 2026 zou zijn trilogie compleet maken.

Zijn prestatie zou extra bijzonder zijn omdat hij zich aansluit bij een clubje dat slechts zeven leden telt. Bovendien bevestigt het zijn status als een van de grootste ronderenners van zijn generatie.

Een record dat zelfs zij niet konden breken

Opvallend genoeg heeft nog nooit een renner de Giro, Tour en Vuelta in één kalenderjaar gewonnen. Dat wordt algemeen beschouwd als een van de moeilijkste uitdagingen in het moderne wielrennen.

Wel slaagden Anquetil, Merckx en Froome erin om alle drie de grote rondetitels tegelijkertijd in bezit te hebben, verspreid over twee seizoenen. Mocht Vingegaard de Giro winnen, dan treedt hij niet alleen toe tot een uiterst exclusieve club, maar zet hij ook een volgende stap richting een plaats tussen de grootste rondewinnaars uit de wielergeschiedenis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Eddy Merckx
Bernard Hinault

Meer nieuws

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

07:00
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

18:08
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

17:45
SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

08:00
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

17:15
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

07:15
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

20:00
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

16:10
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

15:30
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

14:45
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

14:00
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

13:20
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

12:20
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

11:20
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

10:20
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

29/05
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

29/05
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

29/05
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

29/05
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

29/05
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

29/05
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

29/05
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

29/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Stuyven Giulio Ciccone Victor Campenaerts Derek Gee Jip Van Den Bos Primoz Roglic Tadej Pogacar Lorena Wiebes Toon Aerts Maarten Wynants Einer Augustto Rubio Justine Ghekiere Peter Sagan Mathieu Van Der Poel James Shaw Patrick Lefevere Michael Valgren Andersen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved