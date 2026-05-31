Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Als Jonas Vingegaard de Giro d’Italia daadwerkelijk op zijn naam schrijft, schrijft hij wielergeschiedenis. De Deen wordt dan pas de achtste renner ooit die minstens één keer de Giro, Tour de France én Vuelta a España heeft gewonnen.

Jacques Anquetil: de eerste pionier

De Fransman Jacques Anquetil was de eerste renner die de drie grote rondes op zijn erelijst kreeg. Na zijn eindzeges in de Tour de France van 1957 en de Giro van 1960 maakte hij zijn trilogie compleet met winst in de Vuelta van 1963. Daarmee zette hij een standaard die jarenlang onaantastbaar leek.

Felice Gimondi: Italiaanse grootheid

Felice Gimondi volgde vijf jaar later. De Italiaan won verrassend de Tour van 1965 en voegde daar de Giro van 1967 aan toe. In 1968 schreef hij ook de Vuelta op zijn naam, waardoor hij als tweede renner ooit de drie grootste rittenkoersen ter wereld wist te winnen.

Eddy Merckx : de absolute kannibaal

Geen lijst met wielerrecords is compleet zonder Eddy Merckx. De Belg won de Giro in 1968 en de Tour in 1969, maar moest wachten tot 1973 om ook de Vuelta aan zijn indrukwekkende palmares toe te voegen. Merckx verzamelde uiteindelijk elf eindzeges in grote rondes en geldt nog steeds als een van de grootste renners aller tijden.

Bernard Hinault : de laatste Franse alleskunner

Ook Bernard Hinault behoort tot het exclusieve gezelschap. Na zijn Tourzege in 1978 en Giro-overwinning in 1980 ontbrak enkel nog de Vuelta. Die won hij in 1983, waarmee hij zijn plaats tussen de allergrootsten definitief veiligstelde.

Alberto Contador: bliksemsnelle trilogie

Alberto Contador had opvallend weinig tijd nodig om de drie grote rondes te verzamelen. De Spanjaard won de Tour in 2007 en voegde daar in 2008 zowel de Giro als de Vuelta aan toe. Daarmee voltooide hij zijn trilogie in amper twee seizoenen.



Vincenzo Nibali : meester van de grote rondes

De Italiaan Vincenzo Nibali begon zijn verzameling met de Vuelta van 2010. Drie jaar later volgde de Giro en in 2014 schreef hij ook de Tour de France op zijn naam. Daarmee werd hij de zesde renner ooit die alle drie de rondes wist te winnen.

Chris Froome: historisch in de Giro

Chris Froome domineerde jarenlang de Tour de France en won die voor het eerst in 2013. In 2017 volgde de Vuelta, waarna hij in 2018 de Giro veroverde. Daarmee werd hij de zevende renner in de geschiedenis met een volledige Grand Tour-verzameling.

Jonas Vingegaard: de nieuwe naam op de lijst

Als alles volgens verwachting verloopt, wordt Jonas Vingegaard de achtste naam in dit prestigieuze rijtje. De Deen won de Tour de France in 2022 en 2023 en voegde daar in 2025 de Vuelta aan toe. Een eindzege in de Giro van 2026 zou zijn trilogie compleet maken.

Zijn prestatie zou extra bijzonder zijn omdat hij zich aansluit bij een clubje dat slechts zeven leden telt. Bovendien bevestigt het zijn status als een van de grootste ronderenners van zijn generatie.

Een record dat zelfs zij niet konden breken

Opvallend genoeg heeft nog nooit een renner de Giro, Tour en Vuelta in één kalenderjaar gewonnen. Dat wordt algemeen beschouwd als een van de moeilijkste uitdagingen in het moderne wielrennen.

Wel slaagden Anquetil, Merckx en Froome erin om alle drie de grote rondetitels tegelijkertijd in bezit te hebben, verspreid over twee seizoenen. Mocht Vingegaard de Giro winnen, dan treedt hij niet alleen toe tot een uiterst exclusieve club, maar zet hij ook een volgende stap richting een plaats tussen de grootste rondewinnaars uit de wielergeschiedenis.