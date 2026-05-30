"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

Toon Aerts is met de Giro aan zijn eerste grote ronde in zijn carrière bezig. Die zal hij zonder problemen ook uitrijden en dat biedt ook perspectieven voor de toekomst van de wegcarrière van Aerts.

Veel primeurs voor Aerts in 2026

De wegcarrière van Toon Aerts gaat bijzonder snel. Eind maart maakte Aerts in de Ronde van Catalonië zijn debuut in een rittenkoers in de WorldTour buiten België, daarna reed hij ook voor het eerst de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

En nu is Aerts op zijn 32ste bezig aan zijn eerste grote ronde in zijn carrière. In de problemen is Aerts nog niet gekomen in de slotweek, vrijdag in de koninginnenrit kwam hij als 54ste over de streep met een eerste groepje, samen met Oliver Naesen.

Aerts verbreekt records in derde week van de Giro

Aerts had een bijzonder goede dag en kon op de eerste twee beklimmingen bij de groep met roze trui Vingegaard blijven. En ook de wattages van Aerts blijven in de derde week van Giro bijzonder goed zijn.

"Ik heb een paar records verbroken zonder dat ik het doorhad. Het is leuk om dat nog te kunnen in de derde week van de Giro", zegt hij bij Sporza. In de tweede week van de Giro was het ook bijna prijs voor Aerts.

In de twaalfde etappe won hij de sprint van een uitgedund peloton, maar Alec Segaert kwam wel solo over de streep en pakte de ritzege. Daar heeft Aerts nog aan gedacht, maar hij neemt het zeker mee naar de toekomst.





Wegcarrière van Aerts helemaal gelanceerd

Zijn carrière als wegrenner lijkt nu wel verzekerd te zijn voor Aerts, komende winter zal hij ook minder crossen. In de Giro zijn er dan ook kwaliteiten van Aerts naar boven gekomen waarvan hij wist dat hij ze had, maar niet dat ze zo goed waren.

"Ik ga samen met het management en met het performance staf van de ploeg een mooi plan moeten uitstippelen naar de toekomst", besluit Aerts nog. Op 7 juni zou Aerts alweer aan de start staan van de Brussels Cycling Classic.